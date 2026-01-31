Předplatné

Schick u výhry nad Frankfurtem nastoupil až v závěru. Coufal s Hranáčem slaví tři body

Robin Hranáč a Vladimír Coufal oslavují gól s Andrejem Kramaričem
Robin Hranáč a Vladimír Coufal oslavují gól s Andrejem KramaričemZdroj: Profimedia.cz
Patrik Schick v dresu Leverkusenu
Hráči Leverkusenu se radují z gólu
Radost hráčů Hoffenheimu
Fotbalisté Leverkusenu s útočníkem Patrikem Schickem potřebují v Bundeslize zabrat
Vladimír Coufal s míčem u nohy
Patrik Schick se spoluhráči z Leverkusenu vstřebávají prohru v Řecku
Patrik Schick se postaral o vítězný gól Leverkusenu proti Lipsku
Německo - Bundesliga
Fotbalisté Leverkusenu ve 20. kole německé bundesligy na trávníku Frankfurtu zvítězili 3:1. Patrik Shick do utkání zasáhl v poslední dvacetiminutovce, gól ani asistenci nepřidal. Hoffenheim s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem v obraně porazil Union Berlín 3:1. ONLINE přenosy utkání bundesligy sledujte na iSportu.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern19162172:1650
2Dortmund19126138:1742
3Hoffenheim20133443:2342
4Lipsko20113638:2736
5Stuttgart19113536:2636
6Leverkusen19112638:2635
7Freiburg1976631:3227
8Frankfurt2076740:4527
9Union Berlin2066825:3324
10Köln2065929:3223
11Augsburg20641024:3722
12Mönchengladbach2056924:3321
13Wolfsburg20541128:4219
14Werder2047922:3819
15Hamburger1846817:2718
16Mainz20461023:3318
17St. Pauli20351218:3414
18Heidenheim19341217:4213
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

