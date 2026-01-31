Schick u výhry nad Frankfurtem nastoupil až v závěru. Coufal s Hranáčem slaví tři body
Fotbalisté Leverkusenu ve 20. kole německé bundesligy na trávníku Frankfurtu zvítězili 3:1. Patrik Shick do utkání zasáhl v poslední dvacetiminutovce, gól ani asistenci nepřidal. Hoffenheim s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem v obraně porazil Union Berlín 3:1. ONLINE přenosy utkání bundesligy sledujte na iSportu.
Podrobnosti připravujeme.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|19
|16
|2
|1
|72:16
|50
|2
Dortmund
|19
|12
|6
|1
|38:17
|42
|3
Hoffenheim
|20
|13
|3
|4
|43:23
|42
|4
Lipsko
|20
|11
|3
|6
|38:27
|36
|5
Stuttgart
|19
|11
|3
|5
|36:26
|36
|6
Leverkusen
|19
|11
|2
|6
|38:26
|35
|7
Freiburg
|19
|7
|6
|6
|31:32
|27
|8
Frankfurt
|20
|7
|6
|7
|40:45
|27
|9
Union Berlin
|20
|6
|6
|8
|25:33
|24
|10
Köln
|20
|6
|5
|9
|29:32
|23
|11
Augsburg
|20
|6
|4
|10
|24:37
|22
|12
Mönchengladbach
|20
|5
|6
|9
|24:33
|21
|13
Wolfsburg
|20
|5
|4
|11
|28:42
|19
|14
Werder
|20
|4
|7
|9
|22:38
|19
|15
Hamburger
|18
|4
|6
|8
|17:27
|18
|16
Mainz
|20
|4
|6
|10
|23:33
|18
|17
St. Pauli
|20
|3
|5
|12
|18:34
|14
|18
Heidenheim
|19
|3
|4
|12
|17:42
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup