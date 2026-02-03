Předplatné

Leverkusen - St. Pauli 3:0. Schick se trefil, Bayer je v semifinále poháru

Český reprezentační útočník Patrik Schick přispěl gólem k výhře fotbalistů Leverkusenu 3:0 nad St. Pauli a postupu do semifinále Německého poháru. Bayer se mezi nejlepší čtyři týmy soutěže probojoval třetí sezonu po sobě.

Čtvrtfinálový souboj dvou bundesligových účastníků střelecky otevřel po půlhodině hry Terrier. Schickova chvíle přišla v 63. minutě, kdy si pohlídal ofsajdové postavení, naběhl si na Garcíův centr a pohotovým zakončením překonal hostujícího brankáře. Odchovanec pražské Sparty skóroval po pěti soutěžních zápasech, do nichž nastoupil, a počet tref v probíhajícím ročníku zaokrouhlil na 10. Konečný výsledek stanovil v nastavení střídající Hofmann.

