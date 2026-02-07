Ze dna mezi elitou. Hoffenheim s Hranáčem a Coufalem sahá po LM: Úžasný pokrok
Kdo momentálně drancuje bundesligové trávníky? Podržte se – Hoffenheim! V minulé sezoně tým zralý na odpis a sestup do druhé ligy. V aktuálním ročníku zcela otočil kormidlem, na jaře vyhrál pět zápasů po sobě. Také s výrazným přispěním dvou českých reprezentantů, na které bude spoléhat Miroslav Koubek v březnové kvalifikaci o světový šampionát. Vladimír Coufal (33) a Robin Hranáč (26) řídí defenzivu a podle magazínu Kicker patří k nejlepším zadákům celé soutěže. „Je radost na ně koukat," říká pro deník Sport a web iSport Karol Kisel, který oba hráče zastupuje.
Hoffenheim vyhrál od začátku kalendářního roku všech pět bundesligových zápasů při skóre 14:3. Klub se v tabulce vyšvihl na třetí pozici a je vážným aspirantem na účast v Lize mistrů. Vzestup kopíruje příběh Robina Hranáče. Ze stopera na okraji kádru vyrostl jeden z nejlépe hodnocených zadáků německé ligy.
„Jeho pokrok je úžasný. Roste každý zápas, jsem rád, že se potvrdilo vše, v co jsme u něj věřili. Teď hraje jak z partesu. Musel si počkat na svoji šanci, zvyknout na tempo i intenzitu, v zápasech i v tréninku. Robin je bojovník, nevzdává se. Je to moderní stoper, hraje fakt fantasticky,“ zmiňuje Karol Kisel, bývalý ofenzivní záložník a šéf agentury K2K Sports, která Hranáče i Vladimíra Coufala zastupuje.
Oba čeští zadáci nastupují v Hoffenheimu od startu sezony pravidelně – Coufal odehrál na pravé straně obrany v roce 2026 úplně všechno, Hranáč vynechal jediné utkání. Prvně jmenovaný je po letním příchodu z West Hamu podle žebříčku odborného časopisu Kicker mezi nejlepší trojkou krajních beků bundesligy, v takzvané kategorii Internationale Klasse. Spolu s ním se tam německým redaktorům vešli ještě Konrad Laimer (Bayern) a David Raum (Lipsko).
Hranáč ještě v minulé sezoně patřil jako odstavený hráč na lavičku nebo tribunu, teď vyletěl do elitní patnáctky. „Měl v Německu těžký začátek, i na základě jazykové bariéry, potřebovalo