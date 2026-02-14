Leverkusen - St. Pauli 4:0. Schick dal gól outsiderovi, Coufal dvakrát nahrával
Fotbalisté Levrerkusenu porazili ve 22. kole německé bundesligy na svém stadionu St. Pauli 4:0. V základní sestavě nechybělčeský útočník Patrik Schick, který vstřelil druhý gól Bayeru. V dresu Hoffenheimu se proti Freiburgu představila česká obranná dvojice Robin Hranáč a Vladimír Coufal. Bývalý bek West Hamu byl klíčovou postavou u výhry 3:0, když nahrál na úvodní dvě branky svého celku. Všechna utkání německé nejvyšší soutěže sledujte ONLINE na webu iSport.
Podrobnosti připravujeme.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|22
|18
|3
|1
|82:19
|57
|2
Dortmund
|22
|15
|6
|1
|47:20
|51
|3
Hoffenheim
|22
|14
|3
|5
|47:28
|45
|4
Leverkusen
|21
|12
|3
|6
|43:27
|39
|5
Lipsko
|21
|12
|3
|6
|40:28
|39
|6
Stuttgart
|21
|12
|3
|6
|38:28
|39
|7
Frankfurt
|22
|8
|7
|7
|44:46
|31
|8
Freiburg
|22
|8
|6
|8
|32:36
|30
|9
Hamburger
|21
|6
|7
|8
|24:31
|25
|10
Union Berlin
|22
|6
|7
|9
|28:37
|25
|11
Köln
|21
|6
|5
|10
|30:34
|23
|12
Mönchengladbach
|22
|5
|7
|10
|25:37
|22
|13
Augsburg
|21
|6
|4
|11
|24:39
|22
|14
Mainz
|22
|5
|6
|11
|25:37
|21
|15
Wolfsburg
|21
|5
|4
|12
|29:44
|19
|16
Werder
|22
|4
|7
|11
|22:42
|19
|17
St. Pauli
|22
|4
|5
|13
|20:39
|17
|18
Heidenheim
|21
|3
|4
|14
|19:47
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup