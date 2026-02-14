Předplatné

Leverkusen - St. Pauli 4:0. Schick dal gól outsiderovi, Coufal dvakrát nahrával

Patrik Schick se prosadil proti St. Pauli už v německém poháru
Patrik Schick se prosadil proti St. Pauli už v německém poháruZdroj: ČTK
Robin Hranáč a Vladimír Coufal oslavují gól s Andrejem Kramaričem
Fotbalisté Levrerkusenu porazili ve 22. kole německé bundesligy na svém stadionu St. Pauli 4:0. V základní sestavě nechybělčeský útočník Patrik Schick, který vstřelil druhý gól Bayeru. V dresu Hoffenheimu se proti Freiburgu představila česká obranná dvojice Robin Hranáč a Vladimír Coufal. Bývalý bek West Hamu byl klíčovou postavou u výhry 3:0, když nahrál na úvodní dvě branky svého celku. Všechna utkání německé nejvyšší soutěže sledujte ONLINE na webu iSport.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern22183182:1957
2Dortmund22156147:2051
3Hoffenheim22143547:2845
4Leverkusen21123643:2739
5Lipsko21123640:2839
6Stuttgart21123638:2839
7Frankfurt2287744:4631
8Freiburg2286832:3630
9Hamburger2167824:3125
10Union Berlin2267928:3725
11Köln21651030:3423
12Mönchengladbach22571025:3722
13Augsburg21641124:3922
14Mainz22561125:3721
15Wolfsburg21541229:4419
16Werder22471122:4219
17St. Pauli22451320:3917
18Heidenheim21341419:4713
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

