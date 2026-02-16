Skvělý asistent Coufal: chvála i jeden primát bundesligy. Blízko je nová smlouva
Od chvíle, co v létě vkročil do kabiny Hoffenheimu, šlape jako dobře promazaný stroj. Vladimír Coufal (33) zažívá skvělou sezonu a vyšvihl se mezi nejlepší krajní obránce bundesligy. V sobotu proti Freiburgu (3:0) přispěl ke třem bodům dvěma asistencemi a poslouchá uznalé pochvaly. Původně roční kontrakt v německém klubu by se mohl protáhnout o další sezonu, zkušený bek podle informací iSportu může brzy řešit podmínky nové smlouvy.
Vladimír Coufal v sobotním domácím duelu proti Freiburgu dominoval pravé straně. Chvilku po přestávce přesným centrem nachystal vedoucí gól pro Fisnika Asllaniho, za dalších pět minut kopl z levé strany roh, po kterém skóroval Ozan Kabak. Hoffenheim slavil pohodlnou výhru 3:0, v sestavě s Coufalem i stoperem Robinem Hranáčem drží v tabulce po 22 kolech třetí pozici zaručující kvalifikaci do Ligy mistrů.
Český krajní obránce se od léta, kdy narychlo přicházel po smutném konci ve West Hamu, okamžitě zabydlel v základní sestavě. V sezoně nasbíral vedle jedné trefy už šest asistencí, což je druhé nejvyšší číslo mezi bundesligovými obránci. Stal se v rozjetém ročníku německé soutěže nejstarším hráčem, kterému se v jednom utkání povedlo přihrát na dva góly.
„Fotbalově si to sedlo, je to úžasné. Přesvědčoval jsem je, že do čtyřky je to absolutně topový hráč. Zkušenostmi z Premier League a vítěznou mentalitou jim extrémně pomohl, hodně si toho v klubu cení. Přirozeným způsobem potvrdil roli lídra,“ vyprávěl v lednu pro iSport někdejší slovenský záložník Karol Kisel. Šéf agentury, která zastupuje oba české reprezentanty v Hoffenheimu.
Získal si trenéra i fanoušky
Zkušeného Coufala si v Hoffenheimu nemohou vychválit. „Je brutálně orientovaný na úspěch. Bez ohledu na svůj věk přináší do týmu tréninkovou rutinu a samozřejmě i fotbalovou kvalitu ve všech ohledech,“ vyzdvihl po sobotním tříbodovém klání s Freiburgem trenér Hoffenheimu Christian Ilzer.
Momentálně na českého reprezentanta, stejně jako na jeho kolegu stopera Robina Hranáče, bezmezně spoléhá. „Hned jeho úplně první otázka, když jsme se seznámili, byla: ‚Trenére, troufáte si hrát v první šestce?´ Moc se mi líbilo, jak je ambiciózní,“ zmínil kouč na tiskové konferenci.
V sobotu vyšvihl Coufal další skvělý výkon. Když v nastavení opouštěl hřiště a střídal ho uzdravený Valentin Gendrey, domácí fanoušci na tribunách ho vyprovázely ohlušujícím aplausem. Po letním příchodu si velmi brzy získal jejich srdce, stejně jako silnou pozici v týmu.
Nová smlouva nadohled?
Český reprezentant podepsal v Německu roční kontrakt. Renomovaný server Bild zmiňuje, že by spolupráce měla pokračovat i v dalším ročníku. Zdroje iSportu potvrzují, že by Coufalovi zástupci mohli s vedením klubu brzy jednat o prodloužení smlouvy.
Smlouva byla po Coufalově letním konci ve West Hamu koncipována na jednu sezonu. Klub si nebyl jistý jeho výkonností, navíc přišel jako záskok za zraněného Francouze Gendreyho. Letní transfer Hoffenheimu vyšel – Coufal se díky nové výzvě rychle dostal na vysokou úroveň, na bundesligu s přehledem stačí.
V současné době patří k nejvytěžovanějším hráčům celé ligy, za své přesné centry si získal veliký respekt. Navíc působí jako uznávaný lídr kabiny. „Je to skvělý chlap, je znát, kolik má zkušeností. Rozehrává fantastické centry, navíc je to bojovník a běžec, který pracuje pro tým. Jsme rádi, že ho máme,“ ocenil útočník Asllani, autor prvního sobotního gólu proti Freiburgu. „Je to chlap světové třídy a absolutní vzorový profesionál. Existuje mnoho hráčů, kteří by se od něj mohli leccos naučit. V kopačkách stojí tak pevně, jako by byl vytesaný z kamene. Jsme moc rádi, že je tady,“ přidal se záložník Hoffenheimu Grischa Prömel.
Hoffenheim, kde se stále na hřiště nedostává zraněný Adam Hložek, se i díky Coufalově přínosu může směle ucházet o pohárové příčky. Aktuálně by klub postupoval do nejprestižnější Ligy mistrů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|22
|18
|3
|1
|82:19
|57
|2
Dortmund
|22
|15
|6
|1
|47:20
|51
|3
Hoffenheim
|22
|14
|3
|5
|47:28
|45
|4
Stuttgart
|22
|13
|3
|6
|41:29
|42
|5
Lipsko
|22
|12
|4
|6
|42:30
|40
|6
Leverkusen
|21
|12
|3
|6
|43:27
|39
|7
Frankfurt
|22
|8
|7
|7
|44:46
|31
|8
Freiburg
|22
|8
|6
|8
|32:36
|30
|9
Hamburger
|21
|6
|7
|8
|24:31
|25
|10
Union Berlin
|22
|6
|7
|9
|28:37
|25
|11
Augsburg
|22
|7
|4
|11
|25:39
|25
|12
Köln
|22
|6
|5
|11
|31:37
|23
|13
Mönchengladbach
|22
|5
|7
|10
|25:37
|22
|14
Mainz
|22
|5
|6
|11
|25:37
|21
|15
Wolfsburg
|22
|5
|5
|12
|31:46
|20
|16
Werder
|22
|4
|7
|11
|22:42
|19
|17
St. Pauli
|22
|4
|5
|13
|20:39
|17
|18
Heidenheim
|22
|3
|4
|15
|19:48
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup