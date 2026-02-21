Další Čech Eduardo debutoval za Hoffenheim, Schick u prohry Leverkusenu
Německá bundesliga pokračuje svým 23. kolem. Útočník české jednadvacítky Yannick Eduardo debutoval v nastavení duelu s Kolínem za Hoffenheim. U remízy 2:2 odehráli celý zápas i Vladimír Coufal a Robin Hranáč. Útočník Patrik Schick začínal po dvou gólech do sítě Olympiakosu v Lize mistrů pouze na lavičce Leverkusenu a ve druhém poločase nepomohl k obratu proti Unionu Berlín. Leverkusen padl 0:1. Na druhé straně slavil Alex Král. Bayern si upevnil první místo výhrou 3:2 nad Frankfurtem. Dortmund vyzve večer Lipsko. ONLINE přenos sledujte od 18.30 na iSportu.
Bayernu Mnichov porazil Eintracht Frankfurt 3:2 a v čele tabulky má před večerním zápasem Borussie Dortmund v Lipsku devítíbodový náskok.
Bayern v této fázi bundesligové sezony nikdy nenastřílel více než současných 85 branek a stále míří za překonáním vlastního ligového rekordu 101 gólů ze sezony 1971/72. Tentokrát se brzy trefil Pavlovič a další dvě branky přidal nejlepší bundesligový střelec Kane, první hlavičkou po rohovém kopu, druhou střelou z dálky.
Pro anglického kanonýra to byl 28. ligový gól v sezoně a už o dvě branky překonal svoji bilanci z minulého ročníku. V závěru ale faulem zavinil penaltu, kterou Burkardt proměnil. A když Francouz Kalimuendo čtyři minuty před koncem potrestal chybu v rozehrávce kontaktním gólem, domácí museli v osmiminutovém nastavení bránit těsnou výhru.
Hoffenheim prožívá nejlepší sezonu v historii, vyhrál šest z posledních sedmi zápasů a během této série podlehl jen Bayernu. V Kolíně nad Rýnem musel dohánět ztrátu, když obranu, v níž nechyběli Vladimír Coufal a Robin Hranáč, zaskočil domácí Ache. Turek Kabak těsně před přestávkou srovnal a Chorvat Kramarič po hodině hry pohotově doklepl do sítě míč, který se odrazil od tyče.
Devatenáctiletý záložník Mala osmým gólem v soutěži odvrátil prohru domácích. I tak má Hoffenheim o 24 bodů víc než ve stejné fázi před rokem. Adam Hložek je stále na marodce, ale v závěru si první minutu v bundeslize zahrál Yannick Eduardo, český fotbalista s angolskými kořeny.
Union Berlín byl od začátku roku sedm kol bez vítězství, ale proti Leverkusenu černou sérii ukončil. Postaral se o to Khedira a Bayer opět venku neudržel čisté konto, což se mu v této sezoně ještě nepovedlo. Patrik Schick, který ve středu dvěma góly zařídil výhru v Lize mistrů v Pireu, začal jen na lavičce. Po hodině hry vystřídal Kamerunce Kofaneho a těsně před koncem měl blízko k vyrovnání, ale jeho hlavička proletěla těsně nad břevnem.
Wolfsburg prožívá nejhorší bundesligovou sezonu v historii, dvacet bodů v této fázi ještě nikdy neměl. S Augsburgem ještě pět minut před koncem vedl, ale gólem v nastavení prohrál 2:3 a zůstává těsně nad pásmem sestupu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|23
|19
|3
|1
|85:21
|60
|2
Dortmund
|22
|15
|6
|1
|47:20
|51
|3
Hoffenheim
|23
|14
|4
|5
|49:30
|46
|4
Stuttgart
|22
|13
|3
|6
|41:29
|42
|5
Lipsko
|22
|12
|4
|6
|42:30
|40
|6
Leverkusen
|22
|12
|3
|7
|43:28
|39
|7
Frankfurt
|23
|8
|7
|8
|46:49
|31
|8
Freiburg
|22
|8
|6
|8
|32:36
|30
|9
Union Berlin
|23
|7
|7
|9
|29:37
|28
|10
Augsburg
|23
|8
|4
|11
|28:41
|28
|11
Hamburger
|22
|6
|8
|8
|25:32
|26
|12
Köln
|23
|6
|6
|11
|33:39
|24
|13
Mönchengladbach
|22
|5
|7
|10
|25:37
|22
|14
Mainz
|23
|5
|7
|11
|26:38
|22
|15
Wolfsburg
|23
|5
|5
|13
|33:49
|20
|16
Werder
|22
|4
|7
|11
|22:42
|19
|17
St. Pauli
|22
|4
|5
|13
|20:39
|17
|18
Heidenheim
|22
|3
|4
|15
|19:48
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup