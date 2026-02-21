Předplatné

Další Čech Eduardo debutoval za Hoffenheim, Schick u prohry Leverkusenu

Německo - Bundesliga
Německá bundesliga pokračuje svým 23. kolem. Útočník české jednadvacítky Yannick Eduardo debutoval v nastavení duelu s Kolínem za Hoffenheim. U remízy 2:2 odehráli celý zápas i Vladimír Coufal a Robin Hranáč. Útočník Patrik Schick začínal po dvou gólech do sítě Olympiakosu v Lize mistrů pouze na lavičce Leverkusenu a ve druhém poločase nepomohl k obratu proti Unionu Berlín. Leverkusen padl 0:1. Na druhé straně slavil Alex Král. Bayern si upevnil první místo výhrou 3:2 nad Frankfurtem. Dortmund vyzve večer Lipsko. ONLINE přenos sledujte od 18.30 na iSportu.

 

Bayernu Mnichov porazil Eintracht Frankfurt 3:2 a v čele tabulky má před večerním zápasem Borussie Dortmund v Lipsku devítíbodový náskok.

Bayern v této fázi bundesligové sezony nikdy nenastřílel více než současných 85 branek a stále míří za překonáním vlastního ligového rekordu 101 gólů ze sezony 1971/72. Tentokrát se brzy trefil Pavlovič a další dvě branky přidal nejlepší bundesligový střelec Kane, první hlavičkou po rohovém kopu, druhou střelou z dálky.

Pro anglického kanonýra to byl 28. ligový gól v sezoně a už o dvě branky překonal svoji bilanci z minulého ročníku. V závěru ale faulem zavinil penaltu, kterou Burkardt proměnil. A když Francouz Kalimuendo čtyři minuty před koncem potrestal chybu v rozehrávce kontaktním gólem, domácí museli v osmiminutovém nastavení bránit těsnou výhru.

Hoffenheim prožívá nejlepší sezonu v historii, vyhrál šest z posledních sedmi zápasů a během této série podlehl jen Bayernu. V Kolíně nad Rýnem musel dohánět ztrátu, když obranu, v níž nechyběli Vladimír Coufal a Robin Hranáč, zaskočil domácí Ache. Turek Kabak těsně před přestávkou srovnal a Chorvat Kramarič po hodině hry pohotově doklepl do sítě míč, který se odrazil od tyče.

Devatenáctiletý záložník Mala osmým gólem v soutěži odvrátil prohru domácích. I tak má Hoffenheim o 24 bodů víc než ve stejné fázi před rokem. Adam Hložek je stále na marodce, ale v závěru si první minutu v bundeslize zahrál Yannick Eduardo, český fotbalista s angolskými kořeny.

Union Berlín byl od začátku roku sedm kol bez vítězství, ale proti Leverkusenu černou sérii ukončil. Postaral se o to Khedira a Bayer opět venku neudržel čisté konto, což se mu v této sezoně ještě nepovedlo. Patrik Schick, který ve středu dvěma góly zařídil výhru v Lize mistrů v Pireu, začal jen na lavičce. Po hodině hry vystřídal Kamerunce Kofaneho a těsně před koncem měl blízko k vyrovnání, ale jeho hlavička proletěla těsně nad břevnem.

Wolfsburg prožívá nejhorší bundesligovou sezonu v historii, dvacet bodů v této fázi ještě nikdy neměl. S Augsburgem ještě pět minut před koncem vedl, ale gólem v nastavení prohrál 2:3 a zůstává těsně nad pásmem sestupu.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern23193185:2160
2Dortmund22156147:2051
3Hoffenheim23144549:3046
4Stuttgart22133641:2942
5Lipsko22124642:3040
6Leverkusen22123743:2839
7Frankfurt2387846:4931
8Freiburg2286832:3630
9Union Berlin2377929:3728
10Augsburg23841128:4128
11Hamburger2268825:3226
12Köln23661133:3924
13Mönchengladbach22571025:3722
14Mainz23571126:3822
15Wolfsburg23551333:4920
16Werder22471122:4219
17St. Pauli22451320:3917
18Heidenheim22341519:4813
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

