ONLINE: Schick začíná na lavičce, Coufal s Hranáčem proti Kolínu. Hrají se dva šlágry

Patrik Schick slaví gól proti Olympiakosu v LM
Patrik Schick slaví gól proti Olympiakosu v LMZdroj: Profimedia
Robin Hranáč a Vladimír Coufal v akci proti Dortmundu
Český útočník Patrik Schick slaví gól proti Olympiakosu
Vladimír Coufal v akci proti Freiburgu
Robin Hranáč a Vladimír Coufal oslavují gól s Andrejem Kramaričem
Německo - Bundesliga
Německá bundesliga pokračuje svým 23. kolem. Český útočník Patrik Schick začíná po dvou gólech do sítě Olympiakosu v Lize mistrů pouze na lavičce Leverkusenu. Bayer vyzve Union Berlín, za který se může dostat jako žolík do hry Alex Král. Hoffenheim s duem českých obráncu Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem bojuje o pozici zaručující Ligu mistrů v Kolíně. Na programu jsou i další zápasy týmů z čela tabulky. Bayern přivítá Frankfurt a Dortmund vyzve večer Lipsko. ONLINE přenosy sledujte od 15.30 na iSportu.

 

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern22183182:1957
2Dortmund22156147:2051
3Hoffenheim22143547:2845
4Stuttgart22133641:2942
5Lipsko22124642:3040
6Leverkusen21123643:2739
7Frankfurt2287744:4631
8Freiburg2286832:3630
9Hamburger2268825:3226
10Union Berlin2267928:3725
11Augsburg22741125:3925
12Köln22651131:3723
13Mönchengladbach22571025:3722
14Mainz23571126:3822
15Wolfsburg22551231:4620
16Werder22471122:4219
17St. Pauli22451320:3917
18Heidenheim22341519:4813
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

