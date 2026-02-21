ONLINE: Schick začíná na lavičce, Coufal s Hranáčem proti Kolínu. Hrají se dva šlágry
Německá bundesliga pokračuje svým 23. kolem. Český útočník Patrik Schick začíná po dvou gólech do sítě Olympiakosu v Lize mistrů pouze na lavičce Leverkusenu. Bayer vyzve Union Berlín, za který se může dostat jako žolík do hry Alex Král. Hoffenheim s duem českých obráncu Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem bojuje o pozici zaručující Ligu mistrů v Kolíně. Na programu jsou i další zápasy týmů z čela tabulky. Bayern přivítá Frankfurt a Dortmund vyzve večer Lipsko. ONLINE přenosy sledujte od 15.30 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|22
|18
|3
|1
|82:19
|57
|2
Dortmund
|22
|15
|6
|1
|47:20
|51
|3
Hoffenheim
|22
|14
|3
|5
|47:28
|45
|4
Stuttgart
|22
|13
|3
|6
|41:29
|42
|5
Lipsko
|22
|12
|4
|6
|42:30
|40
|6
Leverkusen
|21
|12
|3
|6
|43:27
|39
|7
Frankfurt
|22
|8
|7
|7
|44:46
|31
|8
Freiburg
|22
|8
|6
|8
|32:36
|30
|9
Hamburger
|22
|6
|8
|8
|25:32
|26
|10
Union Berlin
|22
|6
|7
|9
|28:37
|25
|11
Augsburg
|22
|7
|4
|11
|25:39
|25
|12
Köln
|22
|6
|5
|11
|31:37
|23
|13
Mönchengladbach
|22
|5
|7
|10
|25:37
|22
|14
Mainz
|23
|5
|7
|11
|26:38
|22
|15
Wolfsburg
|22
|5
|5
|12
|31:46
|20
|16
Werder
|22
|4
|7
|11
|22:42
|19
|17
St. Pauli
|22
|4
|5
|13
|20:39
|17
|18
Heidenheim
|22
|3
|4
|15
|19:48
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup