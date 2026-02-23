Dojemné gestlo Coufala. Splnil poslední přání zesnulému fanouškovi
Fotbalový reprezentant Vladimír Coufal splnil poslední přání fanouškovi, který podlehl amyotrofické laterální skleróze (ALS). Lubomír Šerl si těsně před smrtí přál pro vnuky podepsané dresy Slavie, což bývalý hráč Pražanů a aktuálně obránce bundesligového Hoffenheimu zařídil.
„Manžel byl velkým fotbalovým nadšencem. Deset dní předtím, než navždy odešel, se na stadionu v Edenu účastnil natáčení reklamního spotu Fortuny na podporu organizace ALSA, která pomáhá nemocným s amyotrofickou laterální sklerózou. Tak ho to tam nadchlo, že chtěl pro své vnuky sehnat podepsané dresy od Slavie," uvedla Hana Šerlová v tiskové zprávě.
„Když jsem se dozvěděl o příběhu pana Šerla, okamžitě jsem hledal způsob, jak jeho přání vyplnit. Tím, že jsem Slavií prošel, nebylo to nijak složité. Zkontaktoval jsem paní Šerlovou a domluvili jsme se, že k nim dresy osobně dovezu. Zbytek rodiny ale nic netušil. Prostě jsem zazvonil na dveře a doufal, že mě pustí dovnitř," řekl Coufal.
Třiatřicetiletý pravý bek přivezl rodině i svůj podepsaný klubový dres a pozval ji na ligový zápas na hřišti Bayernu Mnichov. „Taková setkání jako se Šerlovými člověku připomenou, co je v životě opravdu důležité," dodal Coufal.