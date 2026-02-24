Schalke chtělo Kuchtu, v Džekovi našlo jackpot. Dovede padlého obra zpátky mezi elitu?
Edin Džeko a německý fotbal, to je fungující spojení! Bosenská legenda po trápení ve Fiorentině ožila v Schalke a tradiční značku táhne za návratem mezi bundesligovou smetánku. Klubová generalita se přitom v zimní pauze rozhodovala, zda do útoku přivede někdejšího útočníka Manchesteru City, nebo Jana Kuchtu ze Sparty.
Kuchta ještě v lednu figuroval na seznamu posil Schalke. Když se ale objevila možnost zadarmo angažovat Džeka, mělo vedení zadluženého celku, jemuž po minulé sezoně hrozil bankrot, jasno. Navzdory tomu, že v březnu bosenský snajpr oslaví čtyřicítku a ve Fiorentině nenavázal na gólovou palbu z Fenerbahce, kde předtím kopal pod vedením Josého Mourinha.
V Schalke začal skvostně. V pěti dosud odehraných zápasech nastřílel čtyři góly, k nimž přidal tři asistence. A Gelsenkirchen zasáhla Džekománie: jen první den po jeho příchodu se prodalo na šest tisíc dresů.
Skóroval při debutu s Kaiserslauternem, a když se hned dvakrát prosadil proti Drážďanům, stal se nejstarším hráčem druhé německé ligy v historii, který dal dva góly v jednom zápase. Naposledy střelecky pomohl v divoké přestřelce s Magdeburgem (5:3) a po závěrečném hvizdu slavil ve Veltins aréně s fanoušky v kotli. V soutěži působí jako zjevení.
Měli mě za hlupáka, že chci do Schalke
„Nepovažuji se za hvězdu, jen dělám svou práci,“ tvrdí Džeko skromně. Na druhou stranu se spoluhráči až příliš spoléhají na jeho ofenzivní choutky a zapomínají bránit. Po pouhých dvanácti inkasovaných gólech v polovině ročníku nyní Schalke v pěti duelech inkasovalo desetkrát.
Džeko přesto dodává fanouškům radost, jaká jim v posledních letech chyběla. Gelsenkirchen je známý pro těžký průmysl a těžbu uhlí. Díky tomu lákal po generace mnoho přistěhovalců z celého světa hledajících práci. Pracovní možnosti však s útlumem těžby klesaly, naopak sociální situace se zhoršovala.
Fotbal přinášel únik z reality. Dva nedávné sestupy z bundesligy z let 2021 a 2023, špatné hospodaření, drahé nákupy, nízké zisky z prodejů hráčů v součtu s jedním z nejvyšších rozpočtů ve druhé lize a hrozící krach, však náladě fanoušků nepřidaly. Ti se přesto ke klubu zády neotočili. V období bez šance na návrat mezi elitu jich na tribuny chodilo k padesáti tisícům. I to ze Schalke, minimálně v rámci německého prostředí, dělá giganta.
„Od prvního dne, kdy jsme navázali kontakt, jsem chtěl jen do Schalke. Někteří by tenhle přesun brali jako krok zpátky nebo mě můžou označovat za hlupáka, že jsem vůbec nad ním uvažoval, ale já to tak nevidím. Přišel jsem, protože jsem věděl, co je Schalke zač. Tohle není klub pro druhou ligu, Schalke nesmí hrát druhou ligu,“ vyznal se Džeko.
Pokud udrží formu a Schalke projde nahoru, třeba si zahraje na podzim s čtyřicítkou na krku ještě bundesligu, jestli tedy prodlouží kontrakt aktuálně platný do léta. Kdo by to byl řekl, když Džeko před dvaceti lety přijel z Bosny do Teplic, které stál dva a půl milionu korun a ty jej tehdy poslaly rozehrát do druholigového Ústí nad Labem…