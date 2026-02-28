Coufal u inkasovaného gólu, Hoffenheim prohrál. Leverkusen má jen bod, Schick mlčel
Fotbalisté Hoffenheimu s Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem v německé lize prohráli doma se St. Pauli 0:1. Jediný gól padl v nastavení první půle, kdy Coufal neuhlídal Mathiase Pereiru Lageho. Brémy doma v záchranářském duelu porazily poslední Heidenheim 2:0 a zvítězily po 13 kolech. Leverkusen s Patrikem Schickem pouze remizoval s Mohučí 1:1.
Třetí tým tabulky Hoffenheim nepotvrdil proti sestupem ohroženému soupeři roli favorita. Ve čtvrté nastavené minutě prvního poločasu Coufal neudržel krok s nabíhajícím Pereirou Lagem a francouzský záložník hlavou zužitkoval přesný centr Saliakase. TSG se ve druhém poločase hnal za vyrovnáním, v největší šanci ale obránce Kabak trefil hlavou pouze břevno.
Hoffenheim před večerním šlágrem druhého Dortmundu s vedoucím Bayernem ztrácí na soupeře v boji o titul šest, respektive čtrnáct bodů.
Brémy doma zvítězily díky brance Miloševiče a vlastnímu gólu Behrense z druhého dějství. Werder ale při výhře St. Pauli neopustil barážovou pozici a stále na hamburský klub ztrácí jeden bod. Heidenheim ztrácí na jistotu udržení už devět bodů.
Leverkusen gólem Quansaha v 88. minutě zachránil domácí remízu se sestupem ohroženou Mohučí. Hosty poslal v 67. minutě do vedení Sheraldo Becker. Bayer ztratil body potřetí za poslední čtyři kola a nevyužil šanci přeskočit páté Lipsko. Na sedmý Freiburg má Leverkusen sedmibodový náskok. Mohuč je už jen o skóre před St. Pauli.
Mönchengladbach penaltou Dikse z 94. minuty doma porazil Union Berlín 1:0 a vybojoval první vítězství po sedmi kolech. Za hosty v 72. minutě nastoupil Alex Král, porážce ale nezabránil. Dvanáctá Borussia má jen tříbodový náskok na barážovou příčku, Union má o tři body více.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|23
|19
|3
|1
|85:21
|60
|2
Dortmund
|23
|15
|7
|1
|49:22
|52
|3
Hoffenheim
|24
|14
|4
|6
|49:31
|46
|4
Stuttgart
|23
|13
|4
|6
|44:32
|43
|5
Lipsko
|23
|12
|5
|6
|44:32
|41
|6
Leverkusen
|23
|12
|4
|7
|44:29
|40
|7
Freiburg
|23
|9
|6
|8
|34:37
|33
|8
Frankfurt
|23
|8
|7
|8
|46:49
|31
|9
Augsburg
|24
|9
|4
|11
|30:41
|31
|10
Union Berlin
|24
|7
|7
|10
|29:38
|28
|11
Hamburger
|22
|6
|8
|8
|25:32
|26
|12
Mönchengladbach
|24
|6
|7
|11
|27:39
|25
|13
Köln
|24
|6
|6
|12
|33:41
|24
|14
Mainz
|24
|5
|8
|11
|27:39
|23
|15
St. Pauli
|24
|6
|5
|13
|23:40
|23
|16
Werder
|24
|5
|7
|12
|25:44
|22
|17
Wolfsburg
|23
|5
|5
|13
|33:49
|20
|18
Heidenheim
|24
|3
|5
|16
|22:53
|14
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup