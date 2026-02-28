Předplatné

Coufal u inkasovaného gólu, Schick mlčel. Bayern ovládl šlágr s Dortmundem

Vladimír Coufal v akci proti Freiburgu
Vladimír Coufal v akci proti FreiburguZdroj: Profimedia.cz
Spoluhráči gratulují Patriku Schickovi k brance
Vladimír Coufal se raduje se střelcem Fisnikem Asllanim
Český útočník Patrik Schick slaví gól proti Olympiakosu
Robin Hranáč a Vladimír Coufal oslavují gól s Andrejem Kramaričem
Český útočník Patrik Schick slaví gól proti Olympiakosu
Vladimír Coufal s míčem u nohy
Robin Hranáč v akci
iSport.cz, ČTK
Německo - Bundesliga
Bayern Mnichov v šlágru 24. kola německé fotbalové ligy zvítězil na hřišti druhého Dortmundu 3:2, ukončil domácí neporazitelnost Borussie v sezoně a v čele tabulky má před ní náskok 11 bodů. Hoffenheim s Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem prohrál doma se St. Pauli 0:1. Jediný gól padl v nastavení první půle, kdy Coufal neuhlídal Mathiase Pereiru Lageho. Brémy doma v záchranářském duelu porazily poslední Heidenheim 2:0 a zvítězily po 13 kolech. Leverkusen s Patrikem Schickem pouze remizoval s Mohučí 1:1.

V Dortmundu se v prvním poločase prosadil pouze domácí Schlotterbeck přesnou hlavičkou. Po přestávce obstaral obrat kanonýr Kane. Nejprve zblízka využil pobídku Gnabryho a v 70. minutě proměnil penaltu po faulu Schlotterbecka na Stanišiče. Dvaatřicetiletý anglický útočník vstřelil 30. ligový gól v sezoně a blíží se k rekordu Roberta Lewandowského, který v sezoně 2020/21 nastřílel 41 branek. Do konce soutěže zbývá deset kol.

Hosty vrátil do hry Svensson, ale tři minuty před koncem se k odraženému míči dostal Kimmich a střelou z voleje zajistil Bayernu 20. vítězství v sezoně.

Třetí Hoffenheim nepotvrdil proti sestupem ohroženému St. Pauli roli favorita. Ve čtvrté nastavené minutě prvního poločasu Coufal neudržel krok s nabíhajícím Pereirou Lagem a francouzský záložník hlavou zužitkoval přesný centr Saliakase. TSG se ve druhém poločase hnal za vyrovnáním, v největší šanci ale obránce Kabak trefil hlavou pouze břevno.

Hoffenheim ztrácí na Dortmund stále šest bodů a v neděli se na něj může dotáhnout Stuttgart.

Brémy doma zvítězily díky brance Miloševiče a vlastnímu gólu Behrense z druhého dějství. Werder ale při výhře St. Pauli neopustil barážovou pozici a stále za hamburským klubem zaostává o bod. Heidenheim ztrácí na jistotu udržení už devět bodů.

Leverkusen gólem Quansaha v 88. minutě zachránil domácí remízu se sestupem ohroženou Mohučí. Hosty poslal v 67. minutě do vedení Sheraldo Becker. Bayer ztratil body potřetí za poslední čtyři kola a nevyužil šanci přeskočit páté Lipsko. Na sedmý Freiburg má Leverkusen na poslední pohárové pozici sedmibodový náskok. Mohuč je už jen o skóre před St. Pauli.

Mönchengladbach penaltou Dikse z 94. minuty doma porazil Union Berlín 1:0 a vybojoval první vítězství po sedmi kolech. Za hosty v 72. minutě nastoupil Alex Král, porážce ale nezabránil. Dvanáctá Borussia má jen tříbodový náskok na barážovou příčku, Union má o tři body více.

Bundesliga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern24203188:2363
2Dortmund24157251:2552
3Hoffenheim24144649:3146
4Stuttgart23134644:3243
5Lipsko23125644:3241
6Leverkusen23124744:2940
7Freiburg2396834:3733
8Frankfurt2387846:4931
9Augsburg24941130:4131
10Union Berlin24771029:3828
11Hamburger2268825:3226
12Mönchengladbach24671127:3925
13Köln24661233:4124
14Mainz24581127:3923
15St. Pauli24651323:4023
16Werder24571225:4422
17Wolfsburg23551333:4920
18Heidenheim24351622:5314
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

