ONLINE: Schick s Leverkusenem proti Mohuči, Češi z Hoffenheimu hrají se St. Pauli
Německá bundesliga má na programu 24. kolo. Útočník Patrik Schick hraje s Leverkusenem doma proti Mohuči, fotbalisté Hoffenheimu v čele s dalšími Čechy Vladimírem Coufalem, Robinem Hranáčem a Yannickem Eduardem nastupují proti St. Pauli, které bojuje o udržení. Oba zápasy začínají v 15.30 a vy je můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|23
|19
|3
|1
|85:21
|60
|2
Dortmund
|23
|15
|7
|1
|49:22
|52
|3
Hoffenheim
|23
|14
|4
|5
|49:30
|46
|4
Stuttgart
|23
|13
|4
|6
|44:32
|43
|5
Lipsko
|23
|12
|5
|6
|44:32
|41
|6
Leverkusen
|22
|12
|3
|7
|43:28
|39
|7
Freiburg
|23
|9
|6
|8
|34:37
|33
|8
Frankfurt
|23
|8
|7
|8
|46:49
|31
|9
Augsburg
|24
|9
|4
|11
|30:41
|31
|10
Union Berlin
|23
|7
|7
|9
|29:37
|28
|11
Hamburger
|22
|6
|8
|8
|25:32
|26
|12
Köln
|24
|6
|6
|12
|33:41
|24
|13
Mainz
|23
|5
|7
|11
|26:38
|22
|14
Mönchengladbach
|23
|5
|7
|11
|26:39
|22
|15
Wolfsburg
|23
|5
|5
|13
|33:49
|20
|16
St. Pauli
|23
|5
|5
|13
|22:40
|20
|17
Werder
|23
|4
|7
|12
|23:44
|19
|18
Heidenheim
|23
|3
|5
|15
|22:51
|14
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup