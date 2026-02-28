Předplatné

Patrik Schick slaví gól proti Olympiakosu v LM
Zdroj: Profimedia
Patrik Schick se raduje z branky do sítě Olympiakosu v LM
Patrik Schick se raduje z branky do sítě Olympiakosu v LM
Spoluhráči gratulují Patriku Schickovi k brance
Spoluhráči gratulují Patriku Schickovi k brance
Český útočník Patrik Schick slaví gól proti Olympiakosu
Český útočník Patrik Schick slaví gól proti Olympiakosu
Vladimír Coufal v akci proti Freiburgu
Německá bundesliga má na programu 24. kolo. Útočník Patrik Schick hraje s Leverkusenem doma proti Mohuči, fotbalisté Hoffenheimu v čele s dalšími Čechy Vladimírem Coufalem, Robinem Hranáčem a Yannickem Eduardem nastupují proti St. Pauli, které bojuje o udržení. Oba zápasy začínají v 15.30 a vy je můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern23193185:2160
2Dortmund23157149:2252
3Hoffenheim23144549:3046
4Stuttgart23134644:3243
5Lipsko23125644:3241
6Leverkusen22123743:2839
7Freiburg2396834:3733
8Frankfurt2387846:4931
9Augsburg24941130:4131
10Union Berlin2377929:3728
11Hamburger2268825:3226
12Köln24661233:4124
13Mainz23571126:3822
14Mönchengladbach23571126:3922
15Wolfsburg23551333:4920
16St. Pauli23551322:4020
17Werder23471223:4419
18Heidenheim23351522:5114
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

