Baráž v ohrožení? Schick se zranil před výkopem, jeho Leverkusen zdolal Hamburk
Bayer Leverkusen bez zraněného Patrika Schicka zvítězil v německé fotbalové lize na hřišti Hamburku 1:0. Jediný gól dal Christian Kofane. Leverkusen zvítězil po třech soutěžních zápasech a v tabulce má na šestém místě tříbodovou ztrátu na příčky zaručující postup do Ligy mistrů. Hamburk je jedenáctý a na barážovou pozici má čtyřbodový náskok.
Schick se zranil těsně před výkopem, podle klubového prohlášení jde o svalový problém. Stejně jako u Pavla Šulce je tak v ohrožení jeho start v baráži o mistrovství světa proti Irsku.
Zápas v Hamburku rozhodl ve prospěch Leverkusenu Schickův záskok Kofane. Ve vápně si v 73. minutě našel Mazovu přihrávku a pohotovou střelou pod břevno překonal domácího brankáře Heuera Fernandese.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|24
|20
|3
|1
|88:23
|63
|2
Dortmund
|24
|15
|7
|2
|51:25
|52
|3
Hoffenheim
|24
|14
|4
|6
|49:31
|46
|4
Stuttgart
|24
|14
|4
|6
|48:32
|46
|5
Lipsko
|24
|13
|5
|6
|46:33
|44
|6
Leverkusen
|24
|13
|4
|7
|45:29
|43
|7
Frankfurt
|24
|9
|7
|8
|48:49
|34
|8
Freiburg
|24
|9
|6
|9
|34:39
|33
|9
Augsburg
|24
|9
|4
|11
|30:41
|31
|10
Union Berlin
|24
|7
|7
|10
|29:38
|28
|11
Hamburger
|24
|6
|8
|10
|26:35
|26
|12
Mönchengladbach
|24
|6
|7
|11
|27:39
|25
|13
Köln
|24
|6
|6
|12
|33:41
|24
|14
Mainz
|24
|5
|8
|11
|27:39
|23
|15
St. Pauli
|24
|6
|5
|13
|23:40
|23
|16
Werder
|24
|5
|7
|12
|25:44
|22
|17
Wolfsburg
|24
|5
|5
|14
|33:53
|20
|18
Heidenheim
|24
|3
|5
|16
|22:53
|14
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup