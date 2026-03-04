Předplatné

Baráž v ohrožení? Schick se zranil před výkopem, jeho Leverkusen zdolal Hamburk

Český útočník Patrik Schick v dresu Leverkusenu proti Kodani v Lize mistrů
Český útočník Patrik Schick v dresu Leverkusenu proti Kodani v Lize mistrůZdroj: Profimedia.cz
Patrik Schick se prosadil proti St. Pauli
Hráči Leverkusenu se radují z gólu
3
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Začít diskusi (0)

Bayer Leverkusen bez zraněného Patrika Schicka zvítězil v německé fotbalové lize na hřišti Hamburku 1:0. Jediný gól dal Christian Kofane. Leverkusen zvítězil po třech soutěžních zápasech a v tabulce má na šestém místě tříbodovou ztrátu na příčky zaručující postup do Ligy mistrů. Hamburk je jedenáctý a na barážovou pozici má čtyřbodový náskok.

Schick se zranil těsně před výkopem, podle klubového prohlášení jde o svalový problém. Stejně jako u Pavla Šulce je tak v ohrožení jeho start v baráži o mistrovství světa proti Irsku.

Zápas v Hamburku rozhodl ve prospěch Leverkusenu Schickův záskok Kofane. Ve vápně si v 73. minutě našel Mazovu přihrávku a pohotovou střelou pod břevno překonal domácího brankáře Heuera Fernandese.

KonecLIVE
01

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern24203188:2363
2Dortmund24157251:2552
3Hoffenheim24144649:3146
4Stuttgart24144648:3246
5Lipsko24135646:3344
6Leverkusen24134745:2943
7Frankfurt2497848:4934
8Freiburg2496934:3933
9Augsburg24941130:4131
10Union Berlin24771029:3828
11Hamburger24681026:3526
12Mönchengladbach24671127:3925
13Köln24661233:4124
14Mainz24581127:3923
15St. Pauli24651323:4023
16Werder24571225:4422
17Wolfsburg24551433:5320
18Heidenheim24351622:5314
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů