Hráči Leverkusenu se radují z gólu
Zdroj: Profimedia.cz
Patrik Schick se prosadil proti St. Pauli
Německo - Bundesliga
Fotbalisté Leverkusenu v rámci dohrávky 17. kola německé bundesligy nastupují na hřišti Hamburku. V základní sestavě hostů by mohl být připraven i český útočník Patrik Schick. Přidá další gól? V letošní ligové sezoně se trefil už sedmkrát. Utkání od 20.30 sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern24203188:2363
2Dortmund24157251:2552
3Hoffenheim24144649:3146
4Stuttgart24144648:3246
5Lipsko24135646:3344
6Leverkusen23124744:2940
7Frankfurt2497848:4934
8Freiburg2496934:3933
9Augsburg24941130:4131
10Union Berlin24771029:3828
11Hamburger2368926:3426
12Mönchengladbach24671127:3925
13Köln24661233:4124
14Mainz24581127:3923
15St. Pauli24651323:4023
16Werder24571225:4422
17Wolfsburg24551433:5320
18Heidenheim24351622:5314
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

