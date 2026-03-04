ONLINE: Hamburk - Leverkusen. Nastoupí Schick do bundesligové dohrávky?
Fotbalisté Leverkusenu v rámci dohrávky 17. kola německé bundesligy nastupují na hřišti Hamburku. V základní sestavě hostů by mohl být připraven i český útočník Patrik Schick. Přidá další gól? V letošní ligové sezoně se trefil už sedmkrát. Utkání od 20.30 sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|24
|20
|3
|1
|88:23
|63
|2
Dortmund
|24
|15
|7
|2
|51:25
|52
|3
Hoffenheim
|24
|14
|4
|6
|49:31
|46
|4
Stuttgart
|24
|14
|4
|6
|48:32
|46
|5
Lipsko
|24
|13
|5
|6
|46:33
|44
|6
Leverkusen
|23
|12
|4
|7
|44:29
|40
|7
Frankfurt
|24
|9
|7
|8
|48:49
|34
|8
Freiburg
|24
|9
|6
|9
|34:39
|33
|9
Augsburg
|24
|9
|4
|11
|30:41
|31
|10
Union Berlin
|24
|7
|7
|10
|29:38
|28
|11
Hamburger
|23
|6
|8
|9
|26:34
|26
|12
Mönchengladbach
|24
|6
|7
|11
|27:39
|25
|13
Köln
|24
|6
|6
|12
|33:41
|24
|14
Mainz
|24
|5
|8
|11
|27:39
|23
|15
St. Pauli
|24
|6
|5
|13
|23:40
|23
|16
Werder
|24
|5
|7
|12
|25:44
|22
|17
Wolfsburg
|24
|5
|5
|14
|33:53
|20
|18
Heidenheim
|24
|3
|5
|16
|22:53
|14
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup