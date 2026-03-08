Odpojte VAR! Fanoušek v Německu vytrhl z monitoru kabely, sudí přesto nařídil penaltu
Fanoušci Münsteru se v dnešním utkání druhé německé fotbalové ligy s Herthou Berlín (1:2) pokusili sabotovat VAR. Jeden z domácích příznivců vytrhal z monitoru u trávníku kabely. Informovala o tom agentura SID.
K incidentu došlo chvíli před přestávkou. Rozhodčí Felix Bickel nechal po jednom ze soubojů ve vápně Münsteru pokračovat ve hře, ale kolegyně u videa ho upozornila na možný penaltový faul.
Když se šel sudí k monitoru na situaci podívat, maskovaný fanoušek Münsteru přeskočil plot a vytrhl z monitoru kabely. Domácí ultras navíc rozvinuli transparent s nápisem: „Odpojte VAR".
Bickel byl viditelně zaskočen, ale po chvíli nařídil pokutový kop. Do mikrofonu následně vysvětlil, že rozhodl na základě informací od kolegyně Katrin Rafalské z videocentrály v Kolíně nad Rýnem.
Z penalty poté poslal Herthu do vedení kapitán Fabian Reese. Münster po přestávce sice vyrovnal zásluhou Jannise Heuera, v nastavení však vítězství hostujícímu celku zařídil Marten Winkler.