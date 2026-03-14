Leverkusen - Bayern 1:1. Schick nahrál na gól, hosté dohrávali v devíti

Patrik Schick v zápase proti Bayernu
Patrik Schick při návratu do sestavy přihrál na gól Leverkusenu v domácím šlágru německé ligy s Bayernem Mnichov, hosté ale navzdory dvěma vyloučením uhráli remízu 1:1. Ztráty lídra využil druhý Dortmund, jenž zdolal Augsburg 2:0 a snížil náskok Bayernu na devět bodů. Třetí Hoffenheim s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem doma jen remizoval se sestupem ohroženým Wolfsburgem 1:1.

Leverkusen šel do vedení už v šesté minutě. Schick posunul míč Garcíovi, jenž si jej navedl na střelu a s přispěním Tahovy teče překonal brankáře Ulreicha. Bývalý obránce domácích o dvacet minut později zdánlivě své zaváhání napravil, jeho branku ale videorozhodčí odvolal pro hru rukou. Mizérii Bayernu v prvním poločase podtrhl v 42. minutě tvrdý Jacksonův faul, za nějž senegalský útočník po kontrole u videa viděl červenou kartu.

Bayer ve druhém poločase mohl několikrát vedení navýšit, ale neuspěl. Ve velké šanci těsně před odchodem ze hřiště v 61. minutě selhal také Schick, jenž nehrál kvůli zranění tři zápasy. Záhy po střídání českého reprezentanta Bayernu opět sebral vyrovnání videorozhodčí, jenž před Kaneovým gólem znovu odhalil střelcovu hru rukou. Díazova trefa po chybě Andricha o osm minut později už platila a hosté vyrovnali. Její autor v 84. minutě nafilmoval pád, viděl druhou žlutou kartu a poslal Bayern do devíti.

Leverkusen si v dvojnásobné přesilovce vytvořil drtivý závěrečný tlak, jenže Hofmannův gól v nastavení nemohl platit, protože třiatřicetiletý záložník byl v těsném ofsajdu. Bayer je v tabulce šestý.

Dortmund vedl od 13. minuty zásluhou Adeyemiho a po hodině hry výhru pojistil hlavičkou z rohu Reggiani. Osmnáctiletý obránce si tak otevřel střelecký účet v dresu Borussie.

Hoffenheim zachránil bod za remízu s předposledním Wolfsburgem díky gólu střídajícího Promela, jenž v 83. minutě reagoval na vedoucí branku Kulierakise. TSG na Bayern ztrácí 17 bodů. Wolfsburg bodoval po třech porážkách, na výhru už čeká devět kol a na místa zaručující záchranu ztrácí tři body.

Bundesliga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern26214193:2567
2Dortmund26177255:2658
3Hoffenheim26155654:3450
4Stuttgart25145650:3447
5Lipsko25145648:3447
6Leverkusen26136749:3345
7Frankfurt26108849:4938
8Freiburg2597937:4234
9Augsburg26941331:4531
10Hamburger26791029:3730
11Union Berlin25771130:4228
12Mönchengladbach26771230:4328
13Köln26671335:4425
14Werder25671229:4525
15Mainz25591129:4124
16St. Pauli26661423:4224
17Wolfsburg26561535:5621
18Heidenheim26351824:5814
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

