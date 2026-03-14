ONLINE: Leverkusen - Bayern, Schick v základu. Hrají i Coufal s Hranáčem
Program fotbalové bundesligy pokračuje 26. kolem. Očekávaným šlágrem je souboj šestého Leverkusenu s vedoucím Bayernem Mnichov, v útoku domácího Bayeru nastupuje Patrik Schick. Mimo jiné se hraje také duel Hoffenheimu s Wolfsburgem, v obraně domácích nechybí stálice Robin Hranáč a Vladimír Coufal. ONLINE přenosy z utkání sledujte od 15.30 na iSportu.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|25
|21
|3
|1
|92:24
|66
|2
Dortmund
|25
|16
|7
|2
|53:26
|55
|3
Hoffenheim
|25
|15
|4
|6
|53:33
|49
|4
Stuttgart
|25
|14
|5
|6
|50:34
|47
|5
Lipsko
|25
|14
|5
|6
|48:34
|47
|6
Leverkusen
|25
|13
|5
|7
|48:32
|44
|7
Frankfurt
|25
|9
|8
|8
|48:49
|35
|8
Freiburg
|25
|9
|7
|9
|37:42
|34
|9
Augsburg
|25
|9
|4
|12
|31:43
|31
|10
Hamburger
|25
|7
|8
|10
|28:36
|29
|11
Union Berlin
|25
|7
|7
|11
|30:42
|28
|12
Mönchengladbach
|26
|7
|7
|12
|30:43
|28
|13
Werder
|25
|6
|7
|12
|29:45
|25
|14
Köln
|25
|6
|6
|13
|34:43
|24
|15
Mainz
|25
|5
|9
|11
|29:41
|24
|16
St. Pauli
|26
|6
|6
|14
|23:42
|24
|17
Wolfsburg
|25
|5
|5
|15
|34:55
|20
|18
Heidenheim
|25
|3
|5
|17
|24:57
|14
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup