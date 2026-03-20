Hranáč s Coufalem u debaklu. Lipsko doma rozprášilo Hoffenheim vysoko 5:0
Fotbalisté Hoffenheimu s českými obránci Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem utrpěli v bundeslize v duelu týmů bojujících o Ligu mistrů debakl 0:5 v Lipsku. Domácí se po vítězství v předehrávce 27. kola posunuli před víkendovým programem na třetí místo, Hoffenheim je se stejným bodovým ziskem pátý.
Svěřenci trenéra Oleho Wernera deklasovali hosty už v prvním poločase, v němž se ujali vedení 4:0. Shodně dvougólovým příspěvkem se na tom podíleli Brajan Gruda a Christoph Baumgartner. Navíc další branka domácích v nastavení první půle, která mohla znamenat rekordní poločasové vedení v historii klubu, po zásahu VAR kvůli ofsajdu neplatila.
Do druhého poločasu nastoupil místo Hranáče kosovský obránce Hajdari, na vývoji zápasu se ale nic nezměnilo. Skóre zpečetil v 78. minutě Henrichs.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|26
|21
|4
|1
|93:25
|67
|2
Dortmund
|26
|17
|7
|2
|55:26
|58
|3
Lipsko
|27
|15
|5
|7
|53:35
|50
|4
Stuttgart
|26
|15
|5
|6
|51:34
|50
|5
Hoffenheim
|27
|15
|5
|7
|54:39
|50
|6
Leverkusen
|26
|13
|6
|7
|49:33
|45
|7
Frankfurt
|26
|10
|8
|8
|49:49
|38
|8
Freiburg
|26
|9
|7
|10
|37:43
|34
|9
Union Berlin
|26
|8
|7
|11
|31:42
|31
|10
Augsburg
|26
|9
|4
|13
|31:45
|31
|11
Hamburger
|26
|7
|9
|10
|29:37
|30
|12
Mönchengladbach
|26
|7
|7
|12
|30:43
|28
|13
Mainz
|26
|6
|9
|11
|31:41
|27
|14
Köln
|26
|6
|7
|13
|35:44
|25
|15
Werder
|26
|6
|7
|13
|29:47
|25
|16
St. Pauli
|26
|6
|6
|14
|23:42
|24
|17
Wolfsburg
|26
|5
|6
|15
|35:56
|21
|18
Heidenheim
|26
|3
|5
|18
|24:58
|14
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup