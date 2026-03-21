Předplatné

ONLINE: Heidenheim - Leverkusen 3:3. Schick se dvakrát trefil, hosté ale srovnali

Patrik Schick se raduje z gólu
Patrik Schick se raduje z gólu
Hoffenheim dostal příděl na hřišti Lipska
Patrik Schick a jeho gólová radost
Hoffenheim podlehl Lipsku vysoko 0:5
Patrik Schick v souboji o míč
Robin Hranáč během duelu na hřišti Lipska
Robin Hranáč a Vladimír Coufal oslavují gól s Andrejem Kramaričem
Vladimír Coufal v dresu německého Hoffenheimu
13
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Vstoupit do diskuse (3)

Fotbalisté Hoffenheimu s českými obránci Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem utrpěli v bundeslize v duelu týmů bojujících o Ligu mistrů debakl 0:5 v Lipsku. Domácí se po vítězství v předehrávce 27. kola posunuli před víkendovým programem na třetí místo, Hoffenheim je se stejným bodovým ziskem pátý. V sobotu hraje Leverkusen v základní sestavě s Patrikem Schickem na hřišti Heidenheimu. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Bundesliga 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
50Detail
LIVE 2. poločas
33Detail
LIVE 2. poločas
01Detail
LIVE 2. poločas
40Detail
LIVE 2. poločas
33Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

Svěřenci trenéra Oleho Wernera deklasovali Hoffenheim už v prvním poločase, v němž se ujali vedení 4:0. Shodně dvougólovým příspěvkem se na tom podíleli Brajan Gruda a Christoph Baumgartner. Navíc další branka domácích v nastavení první půle, která mohla znamenat rekordní poločasové vedení v historii klubu, po zásahu VAR kvůli ofsajdu neplatila.

Do druhého poločasu nastoupil místo Hranáče kosovský obránce Hajdari, na vývoji zápasu se ale nic nezměnilo. Skóre zpečetil v 78. minutě Henrichs.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern26214193:2567
2Dortmund26177255:2658
3Lipsko27155753:3550
4Stuttgart26155651:3450
5Hoffenheim27155754:3950
6Leverkusen26136749:3345
7Frankfurt26108849:4938
8Freiburg26971037:4334
9Union Berlin26871131:4231
10Augsburg26941331:4531
11Hamburger26791029:3730
12Mönchengladbach26771230:4328
13Mainz26691131:4127
14Köln26671335:4425
15Werder26671329:4725
16St. Pauli26661423:4224
17Wolfsburg26561535:5621
18Heidenheim26351824:5814
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů