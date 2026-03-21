Schick se dvakrát trefil, ale Leverkusen zaváhal. Hranáč s Coufalem u debaklu

Hoffenheim dostal příděl na hřišti Lipska
Hoffenheim podlehl Lipsku vysoko 0:5
Německo - Bundesliga
Útočník Patrik Schick dal v německé fotbalové lize dva góly, ale Leverkusen nakonec na hřišti posledního Heidenheimu jen remizoval 3:3. Nejlepší týmový střelec se dvakrát trefil hlavou a před reprezentační přestávkou se dostal na metu devíti ligových branek. Bayern Mnichov zvítězil jednoznačně 4:0 nad Unionem Berlín i díky 31. gólu Harryho Kanea v sezoně. Hoffenheim s českými obránci Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem utrpěl debakl 0:5 v Lipsku.

Svěřenci trenéra Oleho Wernera deklasovali Hoffenheim už v prvním poločase, v němž se ujali vedení 4:0. Shodně dvougólovým příspěvkem se na tom podíleli Brajan Gruda a Christoph Baumgartner. Navíc další branka domácích v nastavení první půle, která mohla znamenat rekordní poločasové vedení v historii klubu, po zásahu VAR kvůli ofsajdu neplatila.

Do druhého poločasu nastoupil místo Hranáče kosovský obránce Hajdari, na vývoji zápasu se ale nic nezměnilo. Skóre zpečetil v 78. minutě Henrichs.

Leverkusen po gólech Američana Tillmana a Schicka vedl v poločase 2:0, jenže Heidenheim dokázal po změně stran vyrovnat. I na Schickovu druhou branku ze 79. minuty odpověděl v závěru druhým gólem v utkání střídající Pieringer.

Střelecký rekord na dosah

Bayern se proti Unionu poprvé prosadil až v závěru prvního poločasu, kdy se krátce po sobě trefili záložníci Olise a Gnabry. Čtyři minuty po změně stran skóroval nejlepší střelec soutěže Kane a v 67. minutě přidal druhou branku v utkání Gnabry. Bayern má sedm kol před koncem už 97 gólů a jen čtyři zásahy ho dělí od vlastního bundesligového rekordu z ročníku 1971/72.

Svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho na domácím hřišti zvítězili p šesté za sebou a ve třetím zápase po sobě zde nastříleli čtyři branky.

Wolfsburg prohrál s Werderem Brémy 0:1 a nedokázal zvítězit v desátém zápase po sobě. Doma podlehl popáté v řadě. O třetím vítězství Brém z posledních čtyř zápasů rozhodl po změně stran útočník Njinmah.

Bundesliga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern27224197:2570
2Dortmund26177255:2658
3Lipsko27155753:3550
4Stuttgart26155651:3450
5Hoffenheim27155754:3950
6Leverkusen27137752:3646
7Frankfurt26108849:4938
8Freiburg26971037:4334
9Augsburg26941331:4531
10Union Berlin27871231:4631
11Hamburger26791029:3730
12Mönchengladbach27781233:4629
13Werder27771330:4728
14Mainz26691131:4127
15Köln27681338:4726
16St. Pauli26661423:4224
17Wolfsburg27561635:5721
18Heidenheim27361827:6115
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Články z jiných titulů