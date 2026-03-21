Schick se dvakrát trefil, ale Leverkusen zaváhal. Hranáč s Coufalem u debaklu
Útočník Patrik Schick dal v německé fotbalové lize dva góly, ale Leverkusen nakonec na hřišti posledního Heidenheimu jen remizoval 3:3. Nejlepší týmový střelec se dvakrát trefil hlavou a před reprezentační přestávkou se dostal na metu devíti ligových branek. Bayern Mnichov zvítězil jednoznačně 4:0 nad Unionem Berlín i díky 31. gólu Harryho Kanea v sezoně. Hoffenheim s českými obránci Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem utrpěl debakl 0:5 v Lipsku.
Svěřenci trenéra Oleho Wernera deklasovali Hoffenheim už v prvním poločase, v němž se ujali vedení 4:0. Shodně dvougólovým příspěvkem se na tom podíleli Brajan Gruda a Christoph Baumgartner. Navíc další branka domácích v nastavení první půle, která mohla znamenat rekordní poločasové vedení v historii klubu, po zásahu VAR kvůli ofsajdu neplatila.
Do druhého poločasu nastoupil místo Hranáče kosovský obránce Hajdari, na vývoji zápasu se ale nic nezměnilo. Skóre zpečetil v 78. minutě Henrichs.
Leverkusen po gólech Američana Tillmana a Schicka vedl v poločase 2:0, jenže Heidenheim dokázal po změně stran vyrovnat. I na Schickovu druhou branku ze 79. minuty odpověděl v závěru druhým gólem v utkání střídající Pieringer.
Střelecký rekord na dosah
Bayern se proti Unionu poprvé prosadil až v závěru prvního poločasu, kdy se krátce po sobě trefili záložníci Olise a Gnabry. Čtyři minuty po změně stran skóroval nejlepší střelec soutěže Kane a v 67. minutě přidal druhou branku v utkání Gnabry. Bayern má sedm kol před koncem už 97 gólů a jen čtyři zásahy ho dělí od vlastního bundesligového rekordu z ročníku 1971/72.
Svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho na domácím hřišti zvítězili p šesté za sebou a ve třetím zápase po sobě zde nastříleli čtyři branky.
Wolfsburg prohrál s Werderem Brémy 0:1 a nedokázal zvítězit v desátém zápase po sobě. Doma podlehl popáté v řadě. O třetím vítězství Brém z posledních čtyř zápasů rozhodl po změně stran útočník Njinmah.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|27
|22
|4
|1
|97:25
|70
|2
Dortmund
|26
|17
|7
|2
|55:26
|58
|3
Lipsko
|27
|15
|5
|7
|53:35
|50
|4
Stuttgart
|26
|15
|5
|6
|51:34
|50
|5
Hoffenheim
|27
|15
|5
|7
|54:39
|50
|6
Leverkusen
|27
|13
|7
|7
|52:36
|46
|7
Frankfurt
|26
|10
|8
|8
|49:49
|38
|8
Freiburg
|26
|9
|7
|10
|37:43
|34
|9
Augsburg
|26
|9
|4
|13
|31:45
|31
|10
Union Berlin
|27
|8
|7
|12
|31:46
|31
|11
Hamburger
|26
|7
|9
|10
|29:37
|30
|12
Mönchengladbach
|27
|7
|8
|12
|33:46
|29
|13
Werder
|27
|7
|7
|13
|30:47
|28
|14
Mainz
|26
|6
|9
|11
|31:41
|27
|15
Köln
|27
|6
|8
|13
|38:47
|26
|16
St. Pauli
|26
|6
|6
|14
|23:42
|24
|17
Wolfsburg
|27
|5
|6
|16
|35:57
|21
|18
Heidenheim
|27
|3
|6
|18
|27:61
|15
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup