Dobrá zpráva pro Česko před baráží: Schick je ve formě, dvakrát udeřil hlavou
Výborná zpráva pro českou reprezentaci před baráží o mistrovství světa. Hlavní útočná zbraň – Patrik Schick – se vrátil do základní sestavy Leverkusenu a proti Heidenheimu se ve 27. kole bundesligy trefil hned dvakrát, pokaždé hlavou. Jeho tým však vedení v závěru ztratil a oba týmy se rozešly smírně 3:3.
Poslední týdny nebyl ve zcela optimální formě. Od dvou gólů proti Olympiakosu v šestnáctifinále Ligy mistrů na konci února střelecky obávaný český kanonýr mlčel. Zde je nutné doplnit i kontext. Na začátku března utrpěl svalové zranění a do tří duelů vůbec nezasáhl. Po návratu na hřiště si hned připsal asistenci proti suverénnímu Bayernu a další kolo strávil jen na lavičce.
I kvůli nedávnému zranění v souvislosti se špatnou zdravotní kartou reprezentační kouč Miroslav Koubek trnul, zda mu přijede jeden z klíčových hráčů v optimálním stavu. „Sleduji to s napětím. Ještě máme třeba dva zápasy Leverkusenu. Člověk není na stadionu nebo u obrazovky klidný,“ líčil na začátku týdne při nominační tiskové konferenci národního týmu.
Nyní si může oddechnout a usmívat se. Jeden z klenotů jeho sestavy totiž v posledním zápase před reprezentační přestávkou proti Heidenheimu odehrál plnou porci 90 minut a po dvou gólech by měl přijet do Prahy v dobrém rozpoložení.
Instinkt zabijáka ve vápně potvrdil nejprve ve 35. minutě utkání proti Heidenheimu, když si našel volný prostor na malém vápně, dostal precizní centr od Alejandra Grimalda, neohroženě zavěsil hlavou a zvýšil vedení svého týmu na 2:0.
Ve druhém poločase Leverkusen náskok ztratil, ale znovu mu ho vrátil český střelec a velmi podobným stylem. Centr od rohového kopu vyslal opět Grimaldo a přesně na hraně malého pokutového území byl připravený Schick. V obležení dvou bránících hráčů soupeře si našel ideální místo, ve vzduchu přesně trefil balon a poslal ho do sítě.
Připsal si tak už svůj patnáctý gól sezony napříč všemi soutěžemi a potvrdil roli ofenzivního lídra týmu.
Radost muži utkání hostujícího celku zkazilo vyrovnání pět minut před koncem, kdy střídající Marvin Pieringer druhým gólem v zápase uzavřel skóre na 3:3 a kromě oslavy tří bodů sebral Schickovi také cenu pro muže utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|27
|22
|4
|1
|97:25
|70
|2
Dortmund
|26
|17
|7
|2
|55:26
|58
|3
Lipsko
|27
|15
|5
|7
|53:35
|50
|4
Stuttgart
|26
|15
|5
|6
|51:34
|50
|5
Hoffenheim
|27
|15
|5
|7
|54:39
|50
|6
Leverkusen
|27
|13
|7
|7
|52:36
|46
|7
Frankfurt
|26
|10
|8
|8
|49:49
|38
|8
Freiburg
|26
|9
|7
|10
|37:43
|34
|9
Augsburg
|26
|9
|4
|13
|31:45
|31
|10
Union Berlin
|27
|8
|7
|12
|31:46
|31
|11
Hamburger
|26
|7
|9
|10
|29:37
|30
|12
Mönchengladbach
|27
|7
|8
|12
|33:46
|29
|13
Werder
|27
|7
|7
|13
|30:47
|28
|14
Mainz
|26
|6
|9
|11
|31:41
|27
|15
Köln
|27
|6
|8
|13
|38:47
|26
|16
St. Pauli
|26
|6
|6
|14
|23:42
|24
|17
Wolfsburg
|27
|5
|6
|16
|35:57
|21
|18
Heidenheim
|27
|3
|6
|18
|27:61
|15
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup