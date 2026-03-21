Předplatné

Dobrá zpráva pro Česko před baráží: Schick je ve formě, dvakrát udeřil hlavou

Patrik Schick a jeho gólová radost
Patrik Schick a jeho gólová radostZdroj: Profimedia.cz
Patrik Schick v souboji o míč
Patrik Schick se raduje z gólu
Patrik Schick v zápase proti Bayernu
Patrik Schick v utkání proti Bayernu
Zranění Patrika Schicka, kvůli kterému nenastoupil do utkání v Hamburku, by nemělo být vážné
Patrik Schick slaví gól proti Olympiakosu v LM
7
Fotogalerie
Petr Fantyš
Německo - Bundesliga
Vstoupit do diskuse (1)

Výborná zpráva pro českou reprezentaci před baráží o mistrovství světa. Hlavní útočná zbraň – Patrik Schick – se vrátil do základní sestavy Leverkusenu a proti Heidenheimu se ve 27. kole bundesligy trefil hned dvakrát, pokaždé hlavou. Jeho tým však vedení v závěru ztratil a oba týmy se rozešly smírně 3:3.

Poslední týdny nebyl ve zcela optimální formě. Od dvou gólů proti Olympiakosu v šestnáctifinále Ligy mistrů na konci února střelecky obávaný český kanonýr mlčel. Zde je nutné doplnit i kontext. Na začátku března utrpěl svalové zranění a do tří duelů vůbec nezasáhl. Po návratu na hřiště si hned připsal asistenci proti suverénnímu Bayernu a další kolo strávil jen na lavičce.

I kvůli nedávnému zranění v souvislosti se špatnou zdravotní kartou reprezentační kouč Miroslav Koubek trnul, zda mu přijede jeden z klíčových hráčů v optimálním stavu. „Sleduji to s napětím. Ještě máme třeba dva zápasy Leverkusenu. Člověk není na stadionu nebo u obrazovky klidný,“ líčil na začátku týdne při nominační tiskové konferenci národního týmu.

Nyní si může oddechnout a usmívat se. Jeden z klenotů jeho sestavy totiž v posledním zápase před reprezentační přestávkou proti Heidenheimu odehrál plnou porci 90 minut a po dvou gólech by měl přijet do Prahy v dobrém rozpoložení.

Instinkt zabijáka ve vápně potvrdil nejprve ve 35. minutě utkání proti Heidenheimu, když si našel volný prostor na malém vápně, dostal precizní centr od Alejandra Grimalda, neohroženě zavěsil hlavou a zvýšil vedení svého týmu na 2:0.

Ve druhém poločase Leverkusen náskok ztratil, ale znovu mu ho vrátil český střelec a velmi podobným stylem. Centr od rohového kopu vyslal opět Grimaldo a přesně na hraně malého pokutového území byl připravený Schick. V obležení dvou bránících hráčů soupeře si našel ideální místo, ve vzduchu přesně trefil balon a poslal ho do sítě.

Připsal si tak už svůj patnáctý gól sezony napříč všemi soutěžemi a potvrdil roli ofenzivního lídra týmu.

Radost muži utkání hostujícího celku zkazilo vyrovnání pět minut před koncem, kdy střídající Marvin Pieringer druhým gólem v zápase uzavřel skóre na 3:3 a kromě oslavy tří bodů sebral Schickovi také cenu pro muže utkání.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern27224197:2570
2Dortmund26177255:2658
3Lipsko27155753:3550
4Stuttgart26155651:3450
5Hoffenheim27155754:3950
6Leverkusen27137752:3646
7Frankfurt26108849:4938
8Freiburg26971037:4334
9Augsburg26941331:4531
10Union Berlin27871231:4631
11Hamburger26791029:3730
12Mönchengladbach27781233:4629
13Werder27771330:4728
14Mainz26691131:4127
15Köln27681338:4726
16St. Pauli26661423:4224
17Wolfsburg27561635:5721
18Heidenheim27361827:6115
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

