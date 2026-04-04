Snový obrat Leverkusenu, z 1:3 na 6:3! Schick přispěl penaltou a má sto gólů v TOP 5 ligách
Patrik Schick je prvním českým fotbalistou, který dal v prestižních ligách sto branek. V sobotu jako střídající hráč přispěl v německé lize penaltou k výhře Bayeru Leverkusenu 6:3 nad předposledním Wolfsburgem. Bayern Mnichov vyhrál ve Freiburgu 3:2, přestože ještě deset minut před koncem prohrával 0:2. V čele tabulky má náskok devět bodů před Borussií Dortmund, která vyhrála na hřišti třetího Stuttgartu 2:0 také až brankami v nastavení.
V Leverkusenu začal Schick jen na lavičce a přihlížel, jak jeho tým třemi góly deptají Dánové, jako by se mu chtěli pomstít za prohru v baráži pro mistrovství světa. První branku vstřelil Wind, který pro pražský zápas nebyl v nominaci. Pak sice Španěl Grimaldo z penalty vyrovnal, ale obránce Maehle hned po rozehrání za pouhých jedenáct sekund vrátil hostům vedení. A další dánský reprezentant Eriksen při penaltě stejně jako na Letné nezaváhal. Grimaldo stihl ještě do přestávky kontaktní gól.
Druhý poločas už začal i se Schickem a český útočník po osmi minutách na hřišti znovu ukázal, že zvládá penalty s přehledem. Dal desátý ligový gól v této sezoně a zaokrouhlil svou bilanci v elitních soutěžích na sto branek. Prvních šestnáct gólů vstřelil český útočník v italské lize ve službách Sampdorie Janov a AS Řím, další už přidal v bundeslize, nejdřív za Lipsko a od roku 2020 střílí v dresu Bayeru. Jeho spoluhráči v sobotu přidali další tři branky, Leverkusen po třech remízách v řadě slavil tři body a v tabulce se pátému Hoffenheimu přiblížil na jeden bod.
Bayern ve Freiburgu neprohrál deset let, na podzim svého sobotního soupeře pokořil na jeho půdě šesti góly, ale tentokrát měl namále. Trenér Kompany před úterní Ligou mistrů na hřišti Realu Madrid šetřil některé opory, ale nejvíc mu chyběl nejlepší bundesligový střelec Angličan Kane, jehož na hřiště nepustilo zranění. Když hosté vedli 2:0, nemohl už Bayern nikoho šetřit a tlak přinesl zásluhou dvou talentovaných mladíků velký obrat. Dvacetiletý Bischof dvěma góly vyrovnal a ještě o dva roky mladší Karl v deváté nastavené minutě strhl vedení na stranu obhájce titulu.
Dortmund vyhrál počtvrté v řadě a dokázal to na horké půdě ve Stuttgartu, kde domácí v lize prohráli jen s Bayernem. Podzimní duel těchto týmů přinesl remízu 3:3, tentokrát se diváci branek dočkali až po 90. minutě. Do té doby k nim měli blíž domácí, ale švýcarský brankář Kobel Borussii dvakrát podržel, než v nastavení udeřili náhradníci Adeyemi a Brandt.
Pátý Hoffenheim po pětibrankovém debaklu v Lipsku prohrál doma s Mohučí 1:2, přestože se skoro stále hrálo před brankou hostů. Domácí obranu dvakrát zaskočil Tietz. Kosovský útočník Asllani svým devátým ligovým gólem poprvé vyrovnal, ale podruhé už domácí neodpověděli. Z českých hráčů byl na hřišti jen Vladimír Coufal a od začátku hrozil svými dlouhými auty. Po hodině hry byl střídán, Robin Hranáč tentokrát do hry nezasáhl. Mohuč, která vyřadila Olomouc z Konferenční ligy, díky šňůře šesti zápasů bez porážky opustila dno tabulky
Lipsko vyhrálo v Brémách 2:1 a udrželo si čtvrtou příčku, která v Německu zajišťuje účast v Lize mistrů. O výhře rozhodli norský útočník Nusa a Brazilec Cardoso. Werder celkem v jedenácti ligových zápasech nedal gól, což je nejhorší bilance z celé bundesligy. Tentokrát sice zásluhou branky v nastavení naprázdno nevyšel, ale na body to nestačilo.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|28
|23
|4
|1
|100:27
|73
|2
Dortmund
|28
|19
|7
|2
|60:28
|64
|3
Lipsko
|28
|16
|5
|7
|55:36
|53
|4
Stuttgart
|28
|16
|5
|7
|56:38
|53
|5
Hoffenheim
|28
|15
|5
|8
|55:41
|50
|6
Leverkusen
|28
|14
|7
|7
|58:39
|49
|7
Frankfurt
|28
|10
|9
|9
|52:53
|39
|8
Freiburg
|28
|10
|7
|11
|41:47
|37
|9
Mainz
|28
|8
|9
|11
|35:43
|33
|10
Union Berlin
|28
|8
|8
|12
|32:47
|32
|11
Augsburg
|28
|9
|5
|14
|34:51
|32
|12
Hamburger
|28
|7
|10
|11
|32:41
|31
|13
Mönchengladbach
|28
|7
|9
|12
|35:48
|30
|14
Werder
|28
|7
|7
|14
|31:49
|28
|15
Köln
|28
|6
|9
|13
|40:49
|27
|16
St. Pauli
|28
|6
|7
|15
|25:45
|25
|17
Wolfsburg
|28
|5
|6
|17
|38:63
|21
|18
Heidenheim
|28
|3
|7
|18
|29:63
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup