Schickova elitní stovka! V Německu obdivují statistiku, ve které ho předčí jen Klose
Dokázal to. Patrik Schick chladnokrevně proměnil penaltu, dopomohl Leverkusenu k senzačnímu vítězství 6:3 nad Wolfsburgem, a zapsal se do historie. V nejlepších pěti evropských ligách skóroval již posté. Jako první Čech vůbec. Wolfsburg byl přitom posledním bundesligovým soupeřem, proti němuž se Schick dosud neprosadil. Lepší bezchybnou bilanci má v soutěži pouze Miroslav Klose.
Nejlepším českým střelcem v předních evropských ligách se stal už před rokem a půl. Nyní však Patrik Schick vyšplhal na magickou metu, k níž se před ním nikdo ani nepřiblížil.
Po úspěšné baráži o postup na mistrovství světa začal Schick duel s Wolfsburgem pouze na lavičce. Na plac se dostal hned po přestávce, když jeho Bayer prohrával 2:3 a tah to byl znamenitý. „Udělali jsme o poločase pár změn. Hráči, kteří přišli z lavičky, ukázali, že jsme tento zápas jednoduše museli vyhrát,“ chválil Schicka a spol. trenér Kasper Hjulmand.
Český forvard si hned vzal na bedra pokutový kop a potvrdil, že jde o jeho znamenitou disciplínu. Zopakoval svou úspěšnou exekuci z rozstřelu proti Irům. Při rozběhu zpomalil, poslal gólmana k levé tyči a sám pohodlně proměnil k té pravé. Šlo o Schickovu osmou proměněnou „desítku“ v řadě.
Leverkusen srovnal na 3:3 a utkání nakonec dovedl k senzačnímu obratu 6:3. „Jsme samozřejmě rádi za tři body, ale v takovém zápase nemůžeme inkasovat tři branky. Na druhou stranu jsme byli na míči opravdu silní a po změně stran jsme ukázali velký charakter. Takovýto triumf nás povzbudí do dalších zápasů,“ věří dánský kouč.
„Farmaceuti“ ztrácí šest kol před koncem ligy čtyři body na pozice zaručující Ligu mistrů. „Je to náš cíl,“ nezastírá s osmi góly a sedmi asistencemi nejproduktivnější obránce bundesligy, Alejandro Grimaldo.
Právě slibná forma nejlepšího střelce týmu dává Leverkusenu naději, že by mohl na vytoužené pozice dosáhnout. Schick se od začátku března podílel na čtyřech gólech ve třech zápasech. Wolfsburg byl přitom posledním bundesligovým týmem, proti němž Schick neskóroval. Aktuálně má tedy perfektní bilanci, když se prosadil proti všem pětadvaceti soupeřům, jimž v nejlepší německé lize čelil. Stejnou stoprocentní bilanci mají v soutěži jen Harry Kane, který vstřelil gól dvaceti soupeřům, a Miroslav Klose, jenž vsítil branku osmadvaceti různým týmům. Schickova statistika neušla obdivu německých médií.
Proměněná penalta do sítě Wolfsburgu uzavřela první stovku Schickových tref v nejlepších pěti evropských ligách, mezi něž se řadí anglická Premier League, francouzská Ligue 1, španělská La Liga, italská Serie A a právě německá bundesliga. Na začátku přitom byla trefa do sítě tehdy úřadujících mistrů Itálie.
Při svém prvním startu v základní sestavě Sampdorie snižoval na hřišti Juventusu na 1:2 pěknou ranou z první. Pochopitelně levačkou, kterou zaznamenal hned jednašedesát tref. Výborný je ovšem i ve vzduchu, když čtyřiadvacet branek vsítil hlavou. Zajímavé je, že dvakrát skóroval hrudníkem.
Své zásahy si takřka rovnoměrně rozvrhl do obou poločasů, když v tom prvním slavil osmačtyřicetkrát a po změně stran dvaapadesátkrát.
Zatímco na klubové úrovni je Patrik Schick nedostižným králem, v reprezentaci už zřejmě nestihne dorovnat legendárního Jana Kollera. Ten má se svými padesáti pěti zásahy stále náskok třiceti branek. V létě ovšem nadejde světový šampionát, a pokud Schick naváže na svá představení z EURO, může ještě stále snít o prvním místě i v národním dresu.
Schickova STOVKA gólů:
Podle lig:
- 85 – Bundesliga
- 15 – Serie A
Podle týmů:
- 74 – Leverkusen
- 11 – Sampdoria
- 10 – Lipsko
- 5 – AS Řím
Podle soupeřů:
- 7 – Heidenheim
- 6 – Frankfurt, Hoffenheim, Freiburg
- 5 – Mainz, Mönchengladbach, Bochum, Fürth
- 4 – Dortmund, Brémy, Stuttgart
- 3 – Augsburg, Köln, Bielefeld
- 2 – FC Turín, Chievo, Sassuolo, Lipsko, Union Berlín, Bayern, Hertha, Schalke, St. Pauli, Paderborn
- 1 – Juventus, Lazio, AS Řím, Bologna, Pescara, Inter, Sampdoria, Crotone, SPAL, Empoli, Wolfsburg, Düsseldorf, Kiel, Leverkusen
Podle minut:
- 16 – 1. až 15.
- 13 – 16. až 30.
- 15 – 31. až 45.
- 4 – 45+
- 17 – 46. až 60.
- 17 – 61. až 75.
- 14 – 76. až 90.
- 4 – 90+
Podle části těla:
- 61 – levačka
- 24 – hlavička
- 13 – pravačka
- 2 – hrudník
25/25 – Bingo. Patrik Schick se prosadil proti každému soupeři v bundeslize. Takovouto perfektní bilanci mají v historii soutěže jen Harry Kane (20/20) a Miroslav Klose (28/28).
23 – Tolik gólů Patrika Schicka z celé stovky bylo vítězných.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|28
|23
|4
|1
|100:27
|73
|2
Dortmund
|28
|19
|7
|2
|60:28
|64
|3
Lipsko
|28
|16
|5
|7
|55:36
|53
|4
Stuttgart
|28
|16
|5
|7
|56:38
|53
|5
Hoffenheim
|28
|15
|5
|8
|55:41
|50
|6
Leverkusen
|28
|14
|7
|7
|58:39
|49
|7
Frankfurt
|28
|10
|9
|9
|52:53
|39
|8
Freiburg
|28
|10
|7
|11
|41:47
|37
|9
Mainz
|28
|8
|9
|11
|35:43
|33
|10
Union Berlin
|28
|8
|8
|12
|32:47
|32
|11
Augsburg
|28
|9
|5
|14
|34:51
|32
|12
Hamburger
|28
|7
|10
|11
|32:41
|31
|13
Mönchengladbach
|28
|7
|9
|12
|35:48
|30
|14
Werder
|28
|7
|7
|14
|31:49
|28
|15
Köln
|28
|6
|9
|13
|40:49
|27
|16
St. Pauli
|28
|6
|7
|15
|25:45
|25
|17
Wolfsburg
|28
|5
|6
|17
|38:63
|21
|18
Heidenheim
|28
|3
|7
|18
|29:63
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup