Augsburg - Hoffenheim 2:2. Hranáčovi na první bundesligový gól přihrál Coufal
Obránce Robin Hranáč přispěl premiérovým gólem v německé fotbalové lize k remíze Hoffenheimu v Augsburgu 2:2. Pětadvacetiletý reprezentant se prosadil pohotovou hlavičkou poté, co k němu před malým vápnem propadl míč přes několik hráčů po rohu, který rozehrál další český bek Vladimír Coufal.
Hranáč v 35. minutě vrátil hosty do hry. Hoffenheim předtím dvakrát inkasoval v první čtvrthodině. Ještě před poločasovou přestávkou záložník Pobřeží slonoviny Bazoumana Touré vyrovnal, pak už se stav nezměnil. K výhře ale měli blíž domácí, jenže autor prvního gólu zápasu Alexis Claude-Maurice pět minut před koncem z penalty přestřelil branku.
Hoffenheim prodloužil čekání na výhru o čtvrtý zápas a získal za tu dobu teprve druhý bod. V sobotu může přijít o páté místo v tabulce, protože Leverkusen má jen dvoubodovou ztrátu. Desátý Augsburg je bez vítězství dokonce pět kol a po třech porážkách nyní přidal druhou remízu za sebou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|28
|23
|4
|1
|100:27
|73
|2
Dortmund
|28
|19
|7
|2
|60:28
|64
|3
Lipsko
|28
|16
|5
|7
|55:36
|53
|4
Stuttgart
|28
|16
|5
|7
|56:38
|53
|5
Hoffenheim
|29
|15
|6
|8
|57:43
|51
|6
Leverkusen
|28
|14
|7
|7
|58:39
|49
|7
Frankfurt
|28
|10
|9
|9
|52:53
|39
|8
Freiburg
|28
|10
|7
|11
|41:47
|37
|9
Mainz
|28
|8
|9
|11
|35:43
|33
|10
Augsburg
|29
|9
|6
|14
|36:53
|33
|11
Union Berlin
|28
|8
|8
|12
|32:47
|32
|12
Hamburger
|28
|7
|10
|11
|32:41
|31
|13
Mönchengladbach
|28
|7
|9
|12
|35:48
|30
|14
Werder
|28
|7
|7
|14
|31:49
|28
|15
Köln
|28
|6
|9
|13
|40:49
|27
|16
St. Pauli
|28
|6
|7
|15
|25:45
|25
|17
Wolfsburg
|28
|5
|6
|17
|38:63
|21
|18
Heidenheim
|28
|3
|7
|18
|29:63
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup