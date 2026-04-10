Předplatné

Augsburg - Hoffenheim 2:2. Hranáčovi na první bundesligový gól přihrál Coufal

Český obránce Robin Hranáč skóruje v dresu Hoffenheimu
Robin Hranáč během duelu na hřišti Lipska
Vladimír Coufal v dresu německého Hoffenheimu
Vladimír Coufal v akci proti Freiburgu
5
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Vstoupit do diskuse (1)

Obránce Robin Hranáč přispěl premiérovým gólem v německé fotbalové lize k remíze Hoffenheimu v Augsburgu 2:2. Pětadvacetiletý reprezentant se prosadil pohotovou hlavičkou poté, co k němu před malým vápnem propadl míč přes několik hráčů po rohu, který rozehrál další český bek Vladimír Coufal.

Hranáč v 35. minutě vrátil hosty do hry. Hoffenheim předtím dvakrát inkasoval v první čtvrthodině. Ještě před poločasovou přestávkou záložník Pobřeží slonoviny Bazoumana Touré vyrovnal, pak už se stav nezměnil. K výhře ale měli blíž domácí, jenže autor prvního gólu zápasu Alexis Claude-Maurice pět minut před koncem z penalty přestřelil branku.

Hoffenheim prodloužil čekání na výhru o čtvrtý zápas a získal za tu dobu teprve druhý bod. V sobotu může přijít o páté místo v tabulce, protože Leverkusen má jen dvoubodovou ztrátu. Desátý Augsburg je bez vítězství dokonce pět kol a po třech porážkách nyní přidal druhou remízu za sebou.

KonecLIVE
22

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern282341100:2773
2Dortmund28197260:2864
3Lipsko28165755:3653
4Stuttgart28165756:3853
5Hoffenheim29156857:4351
6Leverkusen28147758:3949
7Frankfurt28109952:5339
8Freiburg281071141:4737
9Mainz28891135:4333
10Augsburg29961436:5333
11Union Berlin28881232:4732
12Hamburger287101132:4131
13Mönchengladbach28791235:4830
14Werder28771431:4928
15Köln28691340:4927
16St. Pauli28671525:4525
17Wolfsburg28561738:6321
18Heidenheim28371829:6316
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

