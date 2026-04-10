ONLINE: Augsburg - Hoffenheim. Coufal s Hranáčem jsou v základní sestavě hostů
Předehrávka 29. kola německé nejvyšší fotbalové ligy nabízí souboj jedenáctého Augsburgu s Hoffenheimem, který na pátém místě bundesligy bojuje o evropské poháry. V zákldaní sestavě hostů jsou i čeští obránci Vladimír Coufal a Robin Hranáč. Budou v akci i na půdě Augsburgu? Zápas sledujte od 20.30 ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|28
|23
|4
|1
|100:27
|73
|2
Dortmund
|28
|19
|7
|2
|60:28
|64
|3
Lipsko
|28
|16
|5
|7
|55:36
|53
|4
Stuttgart
|28
|16
|5
|7
|56:38
|53
|5
Hoffenheim
|28
|15
|5
|8
|55:41
|50
|6
Leverkusen
|28
|14
|7
|7
|58:39
|49
|7
Frankfurt
|28
|10
|9
|9
|52:53
|39
|8
Freiburg
|28
|10
|7
|11
|41:47
|37
|9
Mainz
|28
|8
|9
|11
|35:43
|33
|10
Union Berlin
|28
|8
|8
|12
|32:47
|32
|11
Augsburg
|28
|9
|5
|14
|34:51
|32
|12
Hamburger
|28
|7
|10
|11
|32:41
|31
|13
Mönchengladbach
|28
|7
|9
|12
|35:48
|30
|14
Werder
|28
|7
|7
|14
|31:49
|28
|15
Köln
|28
|6
|9
|13
|40:49
|27
|16
St. Pauli
|28
|6
|7
|15
|25:45
|25
|17
Wolfsburg
|28
|5
|6
|17
|38:63
|21
|18
Heidenheim
|28
|3
|7
|18
|29:63
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup