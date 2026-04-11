Schick byl u výhry nad Dortmundem. Premiérová branka Hranáče, gólový rekord Bayernu

Patrik Schick vede míč v zápase s Dortmundem
Patrik Schick vede míč v zápase s DortmundemZdroj: ČTK / AP / Martin Meissner
Patrik Schick zakončuje v utkání proti Dortmundu
Český obránce Robin Hranáč skóruje v dresu Hoffenheimu
Robin Hranáč během duelu na hřišti Lipska
Vladimír Coufal v dresu německého Hoffenheimu
Vladimír Coufal v dresu německého Hoffenheimu
Vladimír Coufal v akci proti Freiburgu
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Fotbalisté Dortmundu v 29. kole německé ligy doma podlehli 0:1 Leverkusenu se střídajícím Patrikem Schickem. Bayern Mnichov deklasoval domácí St. Pauli 5:0 a vytvořil nový rekord fotbalové bundesligy v počtu vstřelených gólů za sezonu. Poslední Heidenheim porazil 3:1 Union Berlín, za nějž poprvé od konce srpna nastoupil v základní sestavě Alex Král. V pátek Obránce Robin Hranáč přispěl po asistenci Vladimíra Coufala svým premiérovým gólem k remíze Hoffenheimu v Augsburgu 2:2.

Bayern má na kontě jich má už 105 gólů, k vyrovnání 54 let starého vlastního maxima mu stačilo dát jeden. Po porážce Dortmundu, který podlehl 0:1 Leverkuse, vede obhájce titulu tabulku už o 12 bodů.

Díky hlavičce Jamala Musialy v deváté minutě Bayern na hřišti St. Pauli vyrovnal vlastní rekord 101 gólů ze sezony 1971/72. Po přestávce maximum navýšili Goretzka, Olise, Jackson a Guerreiro.

Bayern hladce uspěl i přesto, že trenér Vincent Kompany nechal před odvetou čtvrtfinále Ligy mistrů odpočívat několik hráčů včetně nejlepšího střelce Harryho Kanea. Mnichovský velkoklub stále bojuje o zisk „treblu" a 22. dubna se v semifinále Německého poháru utká s Leverkusenem.

Schick u cenné výhry

O vítězství Leverkusenu rozhodla chyba Bensebajního. Domácí obránce při rozehrávce přihrál kapitánovi soupeře Andrichovi, jenž se nerozpakoval a tvrdou střelou zpoza vápna vymetl levý dolní roh Kobelovy branky. Borussia si ani ve druhém poločase nevypracovala mnoho brankových příležitostí, z ojedinělé šance byl ale blízko vyrovnání Guirassy, když dělovkou z úhlu nastřelil břevno. Do podobné šance se dostal i Schick, který na hřiště přišel až v 54. minutě, Kobel ale českého útočníka vychytal.

Leverkusen využil páteční zaváhání Hoffenheimu a vystřídal ho na pátém místě tabulky znamenajícím účast v Evropské lize. Bod ho dělí od čtvrtého Stuttgartu, který drží poslední pozici pro start v Lize mistrů a má nedělní zápas s Hamburkem k dobru.

Frankfurt rozhodl brankami Höjlunda a Kalimuenda v prvním poločase. Domácí porážku jen zmírnil střídající Pejcinovic v poslední sekundě zápasu. Wolfsburg čeká na výhru už 12 kol, prohrál potřetí v řadě a na přímou záchranu ztrácí šest bodů, patnáctý Kolín nad Rýnem má navíc zápas k dobru. Za barážovou příčku, kterou aktuálně okupuje St. Pauli, zaostává o čtyři body.

Heidenheim se k Wolfsburgu přiblížil na dvoubodový rozdíl. Vítězství posledního celku dvěma góly řídil Honsak, třetí branku přidal Zizivadze a porážku zmírnil Querfeld. Záložník Král odehrál 84 minut, nejvíce v sezoně.

Třetí Lipsko gólem Yana Diomandeho doma porazilo Mönchengladbach 1:0, zvítězilo potřetí v řadě a odskočilo Stuttgartu do tříbodového náskoku.

Česká souhra na výhru nestačila

Obránce Robin Hranáč přispěl premiérovým gólem v německé fotbalové lize k remíze Hoffenheimu v Augsburgu 2:2. Pětadvacetiletý reprezentant se prosadil pohotovou hlavičkou poté, co k němu před malým vápnem propadl míč přes několik hráčů po rohu, který rozehrál další český bek Vladimír Coufal.

Hranáč v 35. minutě vrátil hosty do hry. Hoffenheim předtím dvakrát inkasoval v první čtvrthodině. Ještě před poločasovou přestávkou záložník Pobřeží slonoviny Bazoumana Touré vyrovnal, pak už se stav nezměnil. K výhře ale měli blíž domácí, jenže autor prvního gólu zápasu Alexis Claude-Maurice pět minut před koncem z penalty přestřelil branku.

Hoffenheim prodloužil čekání na výhru o čtvrtý zápas a získal za tu dobu teprve druhý bod. V sobotu může přijít o páté místo v tabulce, protože Leverkusen má jen dvoubodovou ztrátu. Desátý Augsburg je bez vítězství dokonce pět kol a po třech porážkách nyní přidal druhou remízu za sebou.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern292441105:2776
2Dortmund29197360:2964
3Lipsko29175756:3656
4Stuttgart28165756:3853
5Leverkusen29157759:3952
6Hoffenheim29156857:4351
7Frankfurt29119954:5442
8Freiburg281071141:4737
9Mainz28891135:4333
10Augsburg29961436:5333
11Union Berlin29881333:5032
12Hamburger287101132:4131
13Mönchengladbach29791335:4930
14Werder28771431:4928
15Köln28691340:4927
16St. Pauli29671625:5025
17Wolfsburg29561839:6521
18Heidenheim29471832:6419
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

