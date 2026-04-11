Schick byl u výhry nad Dortmundem. Premiérová branka Hranáče, gólový rekord Bayernu
Fotbalisté Dortmundu v 29. kole německé ligy doma podlehli 0:1 Leverkusenu se střídajícím Patrikem Schickem. Bayern Mnichov deklasoval domácí St. Pauli 5:0 a vytvořil nový rekord fotbalové bundesligy v počtu vstřelených gólů za sezonu. Poslední Heidenheim porazil 3:1 Union Berlín, za nějž poprvé od konce srpna nastoupil v základní sestavě Alex Král. V pátek Obránce Robin Hranáč přispěl po asistenci Vladimíra Coufala svým premiérovým gólem k remíze Hoffenheimu v Augsburgu 2:2.
Bayern má na kontě jich má už 105 gólů, k vyrovnání 54 let starého vlastního maxima mu stačilo dát jeden. Po porážce Dortmundu, který podlehl 0:1 Leverkuse, vede obhájce titulu tabulku už o 12 bodů.
Díky hlavičce Jamala Musialy v deváté minutě Bayern na hřišti St. Pauli vyrovnal vlastní rekord 101 gólů ze sezony 1971/72. Po přestávce maximum navýšili Goretzka, Olise, Jackson a Guerreiro.
Bayern hladce uspěl i přesto, že trenér Vincent Kompany nechal před odvetou čtvrtfinále Ligy mistrů odpočívat několik hráčů včetně nejlepšího střelce Harryho Kanea. Mnichovský velkoklub stále bojuje o zisk „treblu" a 22. dubna se v semifinále Německého poháru utká s Leverkusenem.
Schick u cenné výhry
O vítězství Leverkusenu rozhodla chyba Bensebajního. Domácí obránce při rozehrávce přihrál kapitánovi soupeře Andrichovi, jenž se nerozpakoval a tvrdou střelou zpoza vápna vymetl levý dolní roh Kobelovy branky. Borussia si ani ve druhém poločase nevypracovala mnoho brankových příležitostí, z ojedinělé šance byl ale blízko vyrovnání Guirassy, když dělovkou z úhlu nastřelil břevno. Do podobné šance se dostal i Schick, který na hřiště přišel až v 54. minutě, Kobel ale českého útočníka vychytal.
Leverkusen využil páteční zaváhání Hoffenheimu a vystřídal ho na pátém místě tabulky znamenajícím účast v Evropské lize. Bod ho dělí od čtvrtého Stuttgartu, který drží poslední pozici pro start v Lize mistrů a má nedělní zápas s Hamburkem k dobru.
Frankfurt rozhodl brankami Höjlunda a Kalimuenda v prvním poločase. Domácí porážku jen zmírnil střídající Pejcinovic v poslední sekundě zápasu. Wolfsburg čeká na výhru už 12 kol, prohrál potřetí v řadě a na přímou záchranu ztrácí šest bodů, patnáctý Kolín nad Rýnem má navíc zápas k dobru. Za barážovou příčku, kterou aktuálně okupuje St. Pauli, zaostává o čtyři body.
Heidenheim se k Wolfsburgu přiblížil na dvoubodový rozdíl. Vítězství posledního celku dvěma góly řídil Honsak, třetí branku přidal Zizivadze a porážku zmírnil Querfeld. Záložník Král odehrál 84 minut, nejvíce v sezoně.
Třetí Lipsko gólem Yana Diomandeho doma porazilo Mönchengladbach 1:0, zvítězilo potřetí v řadě a odskočilo Stuttgartu do tříbodového náskoku.
Česká souhra na výhru nestačila
Obránce Robin Hranáč přispěl premiérovým gólem v německé fotbalové lize k remíze Hoffenheimu v Augsburgu 2:2. Pětadvacetiletý reprezentant se prosadil pohotovou hlavičkou poté, co k němu před malým vápnem propadl míč přes několik hráčů po rohu, který rozehrál další český bek Vladimír Coufal.
Hranáč v 35. minutě vrátil hosty do hry. Hoffenheim předtím dvakrát inkasoval v první čtvrthodině. Ještě před poločasovou přestávkou záložník Pobřeží slonoviny Bazoumana Touré vyrovnal, pak už se stav nezměnil. K výhře ale měli blíž domácí, jenže autor prvního gólu zápasu Alexis Claude-Maurice pět minut před koncem z penalty přestřelil branku.
Hoffenheim prodloužil čekání na výhru o čtvrtý zápas a získal za tu dobu teprve druhý bod. V sobotu může přijít o páté místo v tabulce, protože Leverkusen má jen dvoubodovou ztrátu. Desátý Augsburg je bez vítězství dokonce pět kol a po třech porážkách nyní přidal druhou remízu za sebou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|29
|24
|4
|1
|105:27
|76
|2
Dortmund
|29
|19
|7
|3
|60:29
|64
|3
Lipsko
|29
|17
|5
|7
|56:36
|56
|4
Stuttgart
|28
|16
|5
|7
|56:38
|53
|5
Leverkusen
|29
|15
|7
|7
|59:39
|52
|6
Hoffenheim
|29
|15
|6
|8
|57:43
|51
|7
Frankfurt
|29
|11
|9
|9
|54:54
|42
|8
Freiburg
|28
|10
|7
|11
|41:47
|37
|9
Mainz
|28
|8
|9
|11
|35:43
|33
|10
Augsburg
|29
|9
|6
|14
|36:53
|33
|11
Union Berlin
|29
|8
|8
|13
|33:50
|32
|12
Hamburger
|28
|7
|10
|11
|32:41
|31
|13
Mönchengladbach
|29
|7
|9
|13
|35:49
|30
|14
Werder
|28
|7
|7
|14
|31:49
|28
|15
Köln
|28
|6
|9
|13
|40:49
|27
|16
St. Pauli
|29
|6
|7
|16
|25:50
|25
|17
Wolfsburg
|29
|5
|6
|18
|39:65
|21
|18
Heidenheim
|29
|4
|7
|18
|32:64
|19
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup