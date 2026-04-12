Bundesligový tým povede žena! Union Berlín ukázal na Etaovou (34), v týmu má i Čecha
Fotbalisty Unionu Berlín, mezi které patří i záložník Alex Král, ve zbytku sezony povede Marie-Louise Etaová. U jedenáctého celku tabulky nahradila Steffena Baumgarta, kterého po sobotní porážce 1:3 s Heidenheimem vedení odvolalo. Klub o tom informoval na webu.
Etaová se už v Unionu dvakrát zapsala do historie. V listopadu 2023 se jako asistentka stala první ženou na trenérské pozici v bundeslize. V lednu 2024 pak jako první žena vedla tým i v zápase, když zastoupila distancovaného tehdejšího kouče Nenada Bjelicu.
Zapojte se do diskuze
„Potěšilo mě, že mi klub věří v tak důležité chvíli,“ řekla čtyřiatřicetiletá Etaová, která v Unionu vedla výběr do 19 let a v létě se ujme ženského týmu. „Když se podíváte na tabulku, tak záchranu ještě nemáme vůbec jistou,“ dodala.
Union vyhrál jen dva z posledních 14 ligových zápasů a v tabulce je jedenáctý. Od sestupových příček berlínský celek pět kol před koncem sezony dělí sedm bodů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|29
|24
|4
|1
|105:27
|76
|2
Dortmund
|29
|19
|7
|3
|60:29
|64
|3
Lipsko
|29
|17
|5
|7
|56:36
|56
|4
Stuttgart
|28
|16
|5
|7
|56:38
|53
|5
Leverkusen
|29
|15
|7
|7
|59:39
|52
|6
Hoffenheim
|29
|15
|6
|8
|57:43
|51
|7
Frankfurt
|29
|11
|9
|9
|54:54
|42
|8
Freiburg
|28
|10
|7
|11
|41:47
|37
|9
Mainz
|28
|8
|9
|11
|35:43
|33
|10
Augsburg
|29
|9
|6
|14
|36:53
|33
|11
Union Berlin
|29
|8
|8
|13
|33:50
|32
|12
Hamburger
|28
|7
|10
|11
|32:41
|31
|13
Mönchengladbach
|29
|7
|9
|13
|35:49
|30
|14
Werder
|28
|7
|7
|14
|31:49
|28
|15
Köln
|28
|6
|9
|13
|40:49
|27
|16
St. Pauli
|29
|6
|7
|16
|25:50
|25
|17
Wolfsburg
|29
|5
|6
|18
|39:65
|21
|18
Heidenheim
|29
|4
|7
|18
|32:64
|19
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup
Vojtěch Malý