Bundesligový tým povede žena! Union Berlín ukázal na Etaovou (34), v týmu má i Čecha

Fotbalisty Unionu Berlín, mezi které patří i záložník Alex Král, ve zbytku sezony povede Marie-Louise Etaová
Fotbalisty Unionu Berlín, mezi které patří i záložník Alex Král, ve zbytku sezony povede Marie-Louise EtaováZdroj: Profimedia.cz / ČTK / DPA / Soeren Stache
Fotbalisty Unionu Berlín, mezi které patří i záložník Alex Král, ve zbytku sezony povede Marie-Louise Etaová. U jedenáctého celku tabulky nahradila Steffena Baumgarta, kterého po sobotní porážce 1:3 s Heidenheimem vedení odvolalo. Klub o tom informoval na webu.

Etaová se už v Unionu dvakrát zapsala do historie. V listopadu 2023 se jako asistentka stala první ženou na trenérské pozici v bundeslize. V lednu 2024 pak jako první žena vedla tým i v zápase, když zastoupila distancovaného tehdejšího kouče Nenada Bjelicu.

Vojtěch Malý

Jsem zvědavý. Obecně vzato si ovšem nejsem jist, zda je nejmoudřejší ve svém prvním vyjádření - ve chvíli, kdy je 5 kol do konce a mám 7bodový náskok na barážovou pozici - vtahovat rétoricky tým do bojů o záchranu... Na kabinu to podle mě vůbec nemusí působit dobře.
„Potěšilo mě, že mi klub věří v tak důležité chvíli,“ řekla čtyřiatřicetiletá Etaová, která v Unionu vedla výběr do 19 let a v létě se ujme ženského týmu. „Když se podíváte na tabulku, tak záchranu ještě nemáme vůbec jistou,“ dodala.

Union vyhrál jen dva z posledních 14 ligových zápasů a v tabulce je jedenáctý. Od sestupových příček berlínský celek pět kol před koncem sezony dělí sedm bodů.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern292441105:2776
2Dortmund29197360:2964
3Lipsko29175756:3656
4Stuttgart28165756:3853
5Leverkusen29157759:3952
6Hoffenheim29156857:4351
7Frankfurt29119954:5442
8Freiburg281071141:4737
9Mainz28891135:4333
10Augsburg29961436:5333
11Union Berlin29881333:5032
12Hamburger287101132:4131
13Mönchengladbach29791335:4930
14Werder28771431:4928
15Köln28691340:4927
16St. Pauli29671625:5025
17Wolfsburg29561839:6521
18Heidenheim29471832:6419
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

