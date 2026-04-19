Bayern slaví další titul. Schickův gól nestačil, Leverkusen prohrál penaltou z nastavení
Útočník Patrik Schick vstřelil svůj 11. gól v této sezoně německé fotbalové ligy, Leverkusen však penaltou v poslední minutě prohrál doma s Augsburgem 1:2. Hoffenheim penaltou v závěru porazil Dortmund 2:1. Vladimír Coufal odehrál celé utkání, Robin Hranáč naskočil v 72. minutě. Titul už má v kapse Bayern, který porazil Stuttgart.
Bayern získal pod vedením kouče Vincenta Kompanyho druhý titul po sobě. Svěřenci čerstvě čtyřicetiletého Belgičana museli zápas otáčet, neboť Stuttgart šel v 21. minutě do vedení trefou Führicha. Guerreiro a Jackson ale slepenými góly strhli brzy vedení na stranu Bayernu a ještě před poločasem zvýšil Davies. Do druhého poločasu naskočil místo Musialy nejlepší ligový střelec Kane a po sedmi minutách na hřišti přidal 32. ligový gól v sezoně.
Schick poslal Leverkusen do vedení už ve 12. minutě, když se na úrovni penaltového puntíku pověsil do Tapsobova centru a tvrdou hlavičkou překonal brankáře Dahmena. Bayer však vedení udržel jen tři minuty. Po rohovém kopu Augsburgu se míč odrazil k nohám Jannulise, který jej ještě posunul na Riedera, jenž s přispěním teče jednoho z obránců vyrovnal.
Nerozhodný stav platil až do sedmé minuty nastavení, kdy střídající obránce Culbreath fauloval Ogundua a Rieder z penalty nedal Flekkenovi šanci. Leverkusen se propadl na šesté místo o dva body za Hoffenheim. Na sedmý Frankfurt má Bayer desetibodový náskok.
Hoffenheim otevřel skóre díky smolnému momentu hostujícího obránce Niklase Süleho. Německý reprezentant podklouzl ve vlastním vápně, přičemž se zranil, navíc Kramarič nastřelil jeho ruku, kterou při pádu vytrčil nad sebe. Rozhodčí nařídil pokutový kop, který Kramarič proměnil. Zraněného Süleho nahradil Bensebajní.
Hoffenheim ve druhém poločase těsný náskok dlouho držel, aniž by Borussii pouštěl do šancí, ale tři minuty před koncem se na hranici půlkruhu do míče opřel nejlepší týmový střelec Guirassy a svým 14. ligovým gólem vyrovnal. V šesté minutě nastavení přišel ještě jeden zvrat - sudí podruhé v utkání přiřkl domácím penaltu, tentokrát za ruku Ryersona, a Kramarič se opět nemýlil. TSG ztrácí na místa zaručující účast v Lize mistrů dva body. Třetí Stuttgart i čtvrté Lipsko, které dělí jen skóre, však odehrály o zápas méně.
Premiéra trenérky Marie-Louise Etaové na lavičce Unionu Berlín skončila domácí porážkou 1:2 s Wolfsburgem. VfL se dočkal výhry po 12 kolech a za St. Pauli, jemuž patří barážová 16. příčka, zaostává už jen o dva body. Na přímou záchranu pak ztrácí o další čtyři body více. Alex Král zůstal v domácím týmu mezi náhradníky.
Brémy dvěma góly Stageho a jednou trefou Puertase porazily Hamburk 3:1 a vzdálily se barážové 16. příčce na pět bodů. Hamburk čeká na výhru už pět kol a v tabulce je před dnešním soupeřem jen díky lepšímu skóre.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|30
|25
|4
|1
|109:29
|79
|2
Dortmund
|30
|19
|7
|4
|61:31
|64
|3
Lipsko
|30
|18
|5
|7
|59:37
|59
|4
Stuttgart
|30
|17
|5
|8
|62:42
|56
|5
Hoffenheim
|30
|16
|6
|8
|59:44
|54
|6
Leverkusen
|30
|15
|7
|8
|60:41
|52
|7
Freiburg
|30
|12
|7
|11
|44:48
|43
|8
Frankfurt
|30
|11
|9
|10
|55:57
|42
|9
Augsburg
|30
|10
|6
|14
|38:54
|36
|10
Mainz
|29
|8
|9
|12
|35:44
|33
|11
Union Berlin
|30
|8
|8
|14
|34:52
|32
|12
Köln
|30
|7
|10
|13
|44:51
|31
|13
Hamburger
|30
|7
|10
|13
|33:48
|31
|14
Werder
|30
|8
|7
|15
|35:53
|31
|15
Mönchengladbach
|29
|7
|9
|13
|35:49
|30
|16
St. Pauli
|30
|6
|8
|16
|26:51
|26
|17
Wolfsburg
|30
|6
|6
|18
|41:66
|24
|18
Heidenheim
|30
|4
|7
|19
|33:66
|19
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup