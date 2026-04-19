Union na sítích agresivně hájí trenérku Etaovou: Držte ku**a hubu! Zápas jste asi neviděli
Jmenování trenérky Marie-Louise Etaové k prvnímu týmu Unionu Berlín znamenalo minulý týden přelomový moment nejen v německém fotbale. Žena na lavičce prvoligového celku? To v elitní lize zkrátka k vidění nebylo. I proto byl zápas Unionu s Wolfsburgem sledovanější více, než by si kdokoliv nedávno představoval. Pod příspěvky na sociálních sítích berlínského klubu se tak objevily i negativní a sexistické reakce, které klub hodně agresivním způsobem odrážel.
Ne, debut trenérky Etaové se výsledkově nepovedl. Union s Wolfsburgem padl 1:2 a stále zůstává namočený do boje o záchranu. „Výsledek neodráží hru. Kluci měli spoustu příležitostí ke vstřelení branky, ale vždy jim něco chybělo,“ reagovala čtyřiatřicetiletá trenérka.
Více než mezi fanoušky Unionu ale rezonovalo utkání mezi nezávislými pozorovateli, které zkrátka zajímalo jediné – jak si v prvním zápase Etaová povede? Pro srovnání, před sobotní půlnocí měl na sociální síti X příspěvek berlínského celku o výsledku zápasu 440 komentářů. Prohra s Heidenheimem před týdnem? 40 komentářů. Zájem byl jednoduše obrovský. A ačkoliv si domácí vytvořili šance o hodnotě 1,8 xG (25 střel) a čelili pěti střelám o hodnotě 0,19 xG, vítězství slavil Wolfsburg. A tak začali úřadovat lidé v komentářích a následně i správce sociálních sítí Unionu.
Nutno říci, už od minulého týdne, kdy klub oznámil angažování Etaové, měl (co se komunikace týče) napilno. Z oficiálního účtu Unionu mnohokrát odpovídal na sexistické i jiné urážlivé komentáře, které rozhodnutí klubu provázely. Ani nyní se správce sítí nedržel zpátky.
Když účet Touchline (na síti X 1,5 milionů sledujících) potřetí během zápasu výrazně upozornil na to, že se trenérce premiéra nepovedla („Marie Louise Etaová zažívá příšerný debut!“), oficiální účet Unionu Berlín odepsal „Upřímně, držte ku**a hubu!“ Touchline následně příspěvek smazal. To je ale jen jedna z hrstky odpovědí na komentáře, ve kterých se mnozí radovali, že Etaová zápas prohrála. „Bohužel ti incelové zápas asi vůbec neviděli,“ píše Union za použití anglického slova označující „muže s nedobrovolným celibátem“.
„Raději deset tisíc fanoušků Wolfsburgu v komentářích než jednoho sexistu,“ odpovídá dál admin Unionu Berlín i v reakci na to, že mnozí lidé píší že ženská trenérka v bundeslize nikdy fungovat nebude a klub je „zbytečně progresivní“.
Etaová bude zkrátka zcela jistě budit emoce na sítích (a bohužel i ty negativní) do konce sezony. Áčko Unionu povede ještě čtyři zápasů, dále u něj nezůstane, prezident klubu Dirk Zigler to vyloučil s tím, že se přesune k ženskému týmu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|29
|24
|4
|1
|105:27
|76
|2
Dortmund
|30
|19
|7
|4
|61:31
|64
|3
Lipsko
|30
|18
|5
|7
|59:37
|59
|4
Stuttgart
|29
|17
|5
|7
|60:38
|56
|5
Hoffenheim
|30
|16
|6
|8
|59:44
|54
|6
Leverkusen
|30
|15
|7
|8
|60:41
|52
|7
Frankfurt
|30
|11
|9
|10
|55:57
|42
|8
Freiburg
|29
|11
|7
|11
|42:47
|40
|9
Augsburg
|30
|10
|6
|14
|38:54
|36
|10
Mainz
|29
|8
|9
|12
|35:44
|33
|11
Union Berlin
|30
|8
|8
|14
|34:52
|32
|12
Köln
|30
|7
|10
|13
|44:51
|31
|13
Hamburger
|30
|7
|10
|13
|33:48
|31
|14
Werder
|30
|8
|7
|15
|35:53
|31
|15
Mönchengladbach
|29
|7
|9
|13
|35:49
|30
|16
St. Pauli
|30
|6
|8
|16
|26:51
|26
|17
Wolfsburg
|30
|6
|6
|18
|41:66
|24
|18
Heidenheim
|29
|4
|7
|18
|32:64
|19
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup