Köln - Leverkusen 1:2, Schick dvěma góly vystřelil výhru! Češi z Hoffenheimu hrají v Hamburku
Jednatřicáté kolo fotbalové bundesligy v sobotu nabídne šest utkání. Leverkusen zvítězil v Kölnu 2:1 a slavit může díky dvěma brankám českého útočníka Patrika Schicka! Hoffenheim s dalšími českými fotbalisty Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem hraje od 18.30 na půdě Hamburku. Utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Podrobnosti připravujeme.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|31
|26
|4
|1
|113:32
|82
|2
Dortmund
|30
|19
|7
|4
|61:31
|64
|3
Lipsko
|31
|19
|5
|7
|62:38
|62
|4
Stuttgart
|30
|17
|5
|8
|62:42
|56
|5
Leverkusen
|31
|16
|7
|8
|62:42
|55
|6
Hoffenheim
|30
|16
|6
|8
|59:44
|54
|7
Frankfurt
|31
|11
|10
|10
|56:58
|43
|8
Freiburg
|30
|12
|7
|11
|44:48
|43
|9
Augsburg
|31
|10
|7
|14
|39:55
|37
|10
Mainz
|31
|8
|10
|13
|39:49
|34
|11
Mönchengladbach
|31
|7
|11
|13
|36:50
|32
|12
Union Berlin
|31
|8
|8
|15
|35:55
|32
|13
Köln
|31
|7
|10
|14
|45:53
|31
|14
Hamburger
|30
|7
|10
|13
|33:48
|31
|15
Werder
|30
|8
|7
|15
|35:53
|31
|16
St. Pauli
|31
|6
|8
|17
|26:53
|26
|17
Wolfsburg
|31
|6
|7
|18
|41:66
|25
|18
Heidenheim
|31
|5
|7
|19
|35:66
|22
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup