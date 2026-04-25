Köln - Leverkusen 1:2, Schick vystřelil výhru, má 100 branek za Bayer!

Patrik Schick se raduje z branky proti KölnuZdroj: Profimedia
Patrik Schick dal gól, Bayer ale doma prohrál
Patrik Schick zakončuje v utkání proti Dortmundu
Patrik Schick vede míč v zápase s Dortmundem
Vladimír Coufal v dresu německého Hoffenheimu
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Útočník Patrick Schick zařídil dvěma góly v německé fotbalové lize Leverkusenu vítězství 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V dresu Bayeru nasázel už 100 branek. Jeho tým se posunul na páté místo neúplné tabulky o bod před Hoffenheim, který hraje večer v Hamburku. Už jistý mistr Bayern Mnichov prohrával v Mohuči ještě v úvodu druhého poločasu 0:3, ale nakonec zvítězil 4:3 zásluhou trefy nejlepšího střelce soutěže Harryho Kanea z 83. minuty.

Schick navázal na přesný zásah z minulého kola proti Augsburgu, kterému ale Leverkusenu podlehl 1:2. Pak prohrál i v semifinále Německého poháru s Bayernem. V Kolíně nad Rýnem vykročil za vítězstvím v závěru prvního poločasu, kdy český kanonýr potrestal z penalty Martelovu ruku. Krátce po přestávce si Schick naběhl na Tellův centr a skóroval potřinácté v tomto bundesligovém ročníku.

Ve své šesté sezoně v Leverkusenu pokořil hranici 100 branek, na což potřeboval 206 zápasů.

V aktuálním ročníku se Schick dělí o páté místo v tabulce střelců, které kraluje Kane. Anglický útočník, který přišel v Mohuči do hry po přestávce, dal už 33. gól v soutěži. Skvělým obratem vyslal Bayern vizitku fotbalistům Paris St. Germain před úterním úvodním semifinále Ligy mistrů.

Poslední Heidenheim vyhrál záchranářský souboj se St. Pauli 2:0 a ještě může doufat v udržení mezi elitou. Tři kola před koncem ztrácí čtyři body na barážovou 16. příčku, na níž figuruje jeho dnešní soupeř.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern312641113:3282
2Dortmund30197461:3164
3Lipsko31195762:3862
4Stuttgart30175862:4256
5Leverkusen31167862:4255
6Hoffenheim30166859:4454
7Frankfurt3111101056:5843
8Freiburg301271144:4843
9Augsburg311071439:5537
10Mainz318101339:4934
11Mönchengladbach317111336:5032
12Union Berlin31881535:5532
13Köln317101445:5331
14Hamburger307101333:4831
15Werder30871535:5331
16St. Pauli31681726:5326
17Wolfsburg31671841:6625
18Heidenheim31571935:6622
