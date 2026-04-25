ONLINE: Köln - Leverkusen 0:1, Schick pálil přesně z penalty! Češi z Hoffenheimu hrají v Hamburku
Jednatřicáté kolo fotbalové bundesligy v sobotu nabídne šest utkání. V Kolíně nad Rýnem se představí Leverkusen v čele s útočníkem Patrikem Schickem, Hoffenheim s dalšími českými fotbalisty Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem hraje od 18.30 na půdě Hamburku. Utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|30
|25
|4
|1
|109:29
|79
|2
Dortmund
|30
|19
|7
|4
|61:31
|64
|3
Lipsko
|31
|19
|5
|7
|62:38
|62
|4
Stuttgart
|30
|17
|5
|8
|62:42
|56
|5
Hoffenheim
|30
|16
|6
|8
|59:44
|54
|6
Leverkusen
|30
|15
|7
|8
|60:41
|52
|7
Freiburg
|30
|12
|7
|11
|44:48
|43
|8
Frankfurt
|30
|11
|9
|10
|55:57
|42
|9
Augsburg
|30
|10
|6
|14
|38:54
|36
|10
Mainz
|30
|8
|10
|12
|36:45
|34
|11
Union Berlin
|31
|8
|8
|15
|35:55
|32
|12
Köln
|30
|7
|10
|13
|44:51
|31
|13
Mönchengladbach
|30
|7
|10
|13
|36:50
|31
|14
Hamburger
|30
|7
|10
|13
|33:48
|31
|15
Werder
|30
|8
|7
|15
|35:53
|31
|16
St. Pauli
|30
|6
|8
|16
|26:51
|26
|17
Wolfsburg
|30
|6
|6
|18
|41:66
|24
|18
Heidenheim
|30
|4
|7
|19
|33:66
|19
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup