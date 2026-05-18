Vesnice bez nádraží slaví postup do bundesligy. Na stadion Dortmundu by se vešla šestkrát
Malé městečko na západě Německa, možná by se dalo říct i vesnice. Populace zde činí 13 000 lidí. Vítejte v Elversbergu, kde se píše jeden z nejnevšednějších příběhů německého fotbalu. Klub, který ještě před pár lety kopal regionální čtvrtou ligu, nyní dokonal zázrak a zajistil si přímý postup do bundesligy. „Je těžké pochopit, co se tady právě stalo. Připadá mi to jako sen. Nikdy bych si nepředstavoval, že na našem stadionu bude jednou hrát Harry Kane,“ radoval se útočník Luca Schnellbacher.
Na stadion s kapacitou 10 tisíc diváků by se vešli tři ze čtyř obyvatel obce. Po znovuzaložení po druhé světové válce strávil Elversberg většinu času poskakováním mezi čtvrtou a pátou nejvyšší ligou.
Ještě sezonu 2021/22 začínal v Jihozápadní regionální lize a v tu chvíli začal obrovský vzestup. Za dva roky zvládl Elversberg dva postupy a rázem vyskočil do 2. bundesligy. Dosáhl tak na nejvyšší metu v klubových dějinách.
Do malé obce vzdálené necelých 20 kilometrů od francouzských hranic a 70 kilometrů od těch lucemburských začaly jezdit týmy jako Schalke 04, Hertha Berlín či Hamburk.
Jejich fanouškovské ekipy pak možná překvapí, že v obci Spiesen-Elversberg (kde klub sídlí) nenajdete vlakové nádraží. Fanoušci tak musí vystoupit v okolních městech a poslední část cesty zvládnout autobusem.
Ani této zvučné společnosti se tým nezalekl a náročný rok po postupu přestál v klidném středu tabulky. Hned ve druhé sezoně udělal další krůček kupředu a do poslední chvíle bojoval o postup.
Třetím místem ve druhé lize tak znovu překonal nejlepší sezonu v historii klubu a získal vstupenku do baráže. Velkou jízdu mu nakonec zatrhl Heidenheim, který dvojzápas o všechno rozhodl gólem v 95. minutě a v součtu vyhrál 4:3.
Galská vesnice nezastavuje
V Německu se ve spojení s Elversbergem ujal termín „Galská vesnice“ bojující proti „Římanům“ - tedy daleko větším a mocnějším soupeřům. „Bez kouzelného lektvaru - ale díky velké dávce nápaditosti a fotbalem posedlému otci se synem,“ popisuje důvody úspěchu tohoto netradičního příběhu novinář Oliver Müller.
Kdekdo si mohl myslet, že bublina časem splaskne. Elversberg přece nemůže stoupat do nekonečna. Tyto predikce ovšem malý klub ze Sárska opět rozmetal a o víkendu oslavil postup do nejvyšší soutěže.
„Vítáme 59. člena v historii bundesligy – srdečně gratulujeme k zaslouženému postupu. Udělat skok z Regionální ligy až do nejvyšší soutěže za pouhých pět let je mimořádný úspěch,“ gratulovali k postupu výkonní ředitelé Německé fotbalové ligy (DFL) Marc Lenz a Steffen Merkel.
Na cestě nahoru doprovodí giganta Schalke 04, které si postup z prvního místa zajistilo už před několika týdny.
V souboji o druhou postupovou příčku černo-bílý klub přetlačil Paderborn díky lepšímu skóre. Klíčový byl především vzájemný zápas tři kola před koncem, který Elversberg ovládl poměrem 5:1. Paderborn o prvoligovou účast ještě zabojuje v baráži proti Wolfsburgu.
O patro výš tak míří podceňovaný trpaslík a klub vzhledem k úspěchům a zájmu fanoušků z posledních let už nyní rozšiřuje stadion, aby od jara příštího roku pojmul 15 tisíc diváků – víc než jaká je populace obce.
Cesta chytrých nákupů
A jak se nenápadný klub dostal během pár let až sem? Na rozdíl od jiných projektů, kdy malý klub rychle přeskočí několik pater naráz, zde nehrají hlavní roli peníze. Klub sice štědře podporuje rodina prezidenta Dominika Holzera a jejich farmaceutická firma, ale peníze tu nelétají oknem. „Když můžete pracovat udržitelně a dlouhodobě s rozpočtem, který je sice konkurenceschopný, ale dává smysl, pak dokážete něco reálného vybudovat. To je přesně obraz Elversbergu,“ popsal před časem pro stanici Deutschlandfunk prezident Holzer.
Za vším stojí chytré plánování a postupné budování celého klubu. Jeho příběh tak fascinuje i největší německé značky.
Nejlépe to ukazuje hlavní mozek klubu Nils-Ole Book. Bývalý německý druholigový fotbalista a mládežnický reprezentant nastoupil do klubu v roce 2017 jako skaut. O rok později byl povýšen do pozice sportovního ředitele a vedl klub celým extrémně úspěšným obdobím.
Postupem času si zde vybudoval reputaci díky mimořádnému oku na talenty. Do týmu přiváděl hráče za minimální finanční obnos, případně zcela zdarma či na hostování z celků z vyšších soutěží.
Jeden příklad za všechny: při postupové sezoně ze třetí ligy zde z Werderu Brémy hostoval neznámý mladíček Nick Woltemade. Čeští fanoušci si možná vybaví čahouna, který před necelým rokem popravil na mistrovství Evropy do 21 let Lvíčata gólem a dvěma asistencemi a následně se stěhoval do Newcastlu za 75 milionů eur (1,8 miliardy korun). První pořádnou sezonu mezi dospělými odehrál právě v Elversbergu.
Sportovní ředitel tak zaujal celou řadu movitějších značek, v létě ještě vábení z bundesligy odmítal, ale před pár týdny se pak nechal zlákat nabídkou z Dortmundu a nyní už šéfuje sportovnímu úseku jednoho z evropských gigantů.
Systém, který nastavil, ale šlape dál a v příštím ročníku se tak se svým bývalým zaměstnavatelem potká na nejzářivější německé scéně. Svůj bývalý klub určitě s nadšením přivítá na stadionu Signal Iduna Park, na který by se s kapacitou přes 81 tisíc vešlo celé městečko šestkrát a ještě by zbylo pár volných sedaček.
SV Elversberg
- založen: 1907
- stadion: Ursapharm-Arena (kapacita 10 000)
- barvy: černá a bílá
- trenér: Vincent Wagner
- hodnota kádru podle Transfermarktu: 28,13 milionů eur (685 milionů korun)
- úspěchy: vítěz 3. německé ligy (2022/23), vítěz německé Jihozápadní regionální ligy (2016/17, 2021/22), vítěz regionálního poháru Saarlandpokal (2008/09, 2009/10, 2014/15, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)