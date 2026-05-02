Vesnice bez nádraží sní o postupu do bundesligy. Plánuje stadion větší než počet obyvatel
Malé městečko na západě Německa, možná by se dalo říct i vesnice. Populace zde činí 13 000 lidí. Vítejte v Elversbergu, kde se píše jeden z nejnevšednějších příběhů německého fotbalu. Před pár lety regionální klub ze čtvrté ligy bojuje do posledních kol o postup do bundesligy, a to bez větších zásahů bohatých majitelů.
Na stadion s kapacitou 10 tisíc diváků by se vešli tři ze čtyř obyvatel obce. Po znovuzaložení po druhé světové válce strávil Elversberg většinu času poskakováním mezi čtvrtou a pátou nejvyšší ligou.
Ještě sezonu 2021/22 začínal v Jihozápadní regionální lize a v tu chvíli začal obrovský vzestup. Za dva roky zvládl Elversberg dva postupy a rázem vyskočil do 2. bundesligy. Dosáhl tak na nejvyšší metu v klubových dějinách.
Do malé obce vzdálené necelých 20 kilometrů od francouzských hranic a 70 kilometrů od těch lucemburských začaly jezdit týmy jako Schalke 04, Hertha Berlín či Hamburk.
Jejich fanouškovské ekipy pak možná překvapí, že v obci Spiesen-Elversberg (kde klub sídlí) nenajdete vlakové nádraží. Fanoušci tak musí vystoupit v okolních městech a poslední část cesty zvládnout autobusem.
Ani této zvučné společnosti se tým nezalekl a náročný rok po postupu přestál v klidném středu tabulky. Hned ve druhé sezoně udělal další krůček kupředu a do poslední chvíle bojoval o postup.
Třetím místem ve druhé lize tak znovu překonal nejlepší sezonu v historii klubu a získal vstupenku do baráže. Velkou jízdu mu nakonec zatrhl Heidenheim, který dvojzápas o všechno rozhodl gólem v 95. minutě a v součtu vyhrál 4:3.
V Německu se ve spojení s Elversbergem ujal termín „Galská vesnice“ bojující proti „Římanům“ - tedy daleko větším a mocnějším soupeřům. „Bez kouzelného lektvaru - ale díky velké dávce nápaditosti a fotbalem posedlému otci se synem,“ popisuje důvody úspěchu tohoto netradičního příběhu novinář Oliver Müller.
Kdekdo si mohl myslet, že bublina časem splaskne. Elversberg přece nemůže stoupat do nekonečna. Zatím se ovšem nezastavuje a v podobném duchu pokračuje i v aktuálním ročníku.
Souboj tří týmů
Tři kola před koncem je na tom podobně jako před rokem a drží čtvrté místo. Naděje na postup tedy žije.
Pohled na tabulku 2. bundesligy hovoří jasně: Prakticky zaručeně zamíří zpět mezi elitu Schalke, kterému k jistotě postupu stačí uhrát v posledních třech kolech tři body.
Výrazně zajímavější bude boj o druhé a třetí místo, kde se seřadili Paderborn (58 bodů), Hannover (57) a právě Elversberg (56). Šance na první nebo druhé místo zaručující přímý postup se u všech pohybuje mezi 27 a 42 procenty. Pokud by se na postupovou příčku proklestil podceňovaný Elversberg, stal by se nejmenší obcí, která si kdy zahrála nejvyšší německou ligu.
V tomto ohledu hodně napoví už příští kolo, kdy do Elversbergu přijede právě druhý Paderborn. V případě vítězství by byl třetí postup během pěti let zase o něco blíž.
Klub by se tímto úspěchem odpálil o další nedávno nepředstavitelné míle dopředu. Už nyní se vzhledem k úspěchům a zájmu fanoušků rozšiřuje stadion, aby pojmul 15 tisíc diváků. Ano, víc než jaká je populace obce.
Cesta chytrých nákupů
A jak se nenápadný klub dostal během pár let až sem? Na rozdíl od jiných projektů, kdy malý klub rychle přeskočí několik pater naráz, zde nehrají hlavní roli peníze. Klub sice štědře podporuje rodina prezidenta Dominika Holzera a jejich farmaceutická firma, ale peníze tu nelétají oknem. „Když můžete pracovat udržitelně a dlouhodobě s rozpočtem, který je sice konkurenceschopný, ale dává smysl, pak dokážete něco reálného vybudovat. To je přesně obraz Elversbergu,“ popsal před časem pro stanici Deutschlandfunk prezident Holzer.
Za vším stojí chytré plánování a postupné budování celého klubu. Jeho příběh tak fascinuje i největší německé značky.
Nejlépe to ukazuje hlavní mozek klubu Nils-Ole Book. Bývalý německý druholigový fotbalista a mládežnický reprezentant nastoupil do klubu v roce 2017 jako skaut. O rok později byl povýšen do pozice sportovního ředitele a vedl klub celým extrémně úspěšným obdobím.
Postupem času si zde vybudoval reputaci díky mimořádnému oku na talenty. Do týmu přiváděl hráče za minimální finanční obnos, případně zcela zdarma či na hostování z celků z vyšších soutěží.
Jeden příklad za všechny: při postupové sezoně ze třetí ligy zde z Werderu Brémy hostoval neznámý mladíček Nick Woltemade. Čeští fanoušci si možná vybaví čahouna, který před necelým rokem popravil na mistrovství Evropy do 21 let Lvíčata gólem a dvěma asistencemi a následně se stěhoval do Newcastlu za 75 milionů eur (1,8 miliardy korun). První pořádnou sezonu mezi dospělými odehrál právě v Elversbergu.
Sportovní ředitel tak zaujal celou řadu movitějších značek, v létě ještě vábení z bundesligy odmítal, ale před pár týdny se pak nechal zlákat nabídkou z Dortmundu a nyní už šéfuje sportovnímu úseku jednoho z evropských gigantů.
Systém, který nastavil, ale šlape dál a fotbalové Německo tak s napětím čeká, jestli se mezi absolutní elitu skutečně prodere vesnice, do níž ani nevedou koleje.
Boj o postup ve 2. bundeslize
Tým
Zápasy
Body
1. Schalke
31
64
2. Paderborn
31
58
3. Hannover
31
57
4. Elversberg
31
56
Pravděpodobnost finálního umístění
Tým 1. místo / 2. místo / 3. místo / 4. místo
- Schalke - 96 % / 3,6 % / 0,3 % / -
- Paderborn - 2,4 % / 40,1 % / 29,5% / 25,8 %
- Hannover - 1 %/ 27,3 %/ 38,3 %/ 30,9 %
- Elversberg - 0,6 % / 28,8 % / 30,5 % / 36,9 %
zdroj: FootyStats
Šance na přímý postup
- Schalke 99,6 %
- Paderborn 42,5 %
- Hannover 28,3 %
- Elversberg 29,4 %
zdroj: FootyStats
SV Elversberg
- založen 1907
- stadion Ursapharm-Arena (kapacita 10 000)
- barvy černá a bílá
- trenér Vincent Wagner
- hodnota kádru podle Transfermarktu 28,13 milionů eur (685 milionů korun)
- úspěchy: vítěz 3. německé ligy (2022/23), vítěz německé Jihozápadní regionální ligy (2016/17, 2021/22), vítěz regionálního poháru Saarlandpokal (2008/09, 2009/10, 2014/15, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)