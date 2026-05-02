ONLINE: Schick v akci proti Lipsku. Coufal u přestřelky Hoffenheimu se Stuttgartem

Patrik Schick dal gól, Bayer ale doma prohrál
Patrik Schick dal gól, Bayer ale doma prohrálZdroj: Profimedia.cz
Fotbalisté Hoffenheimu s českým obráncem Vladimírem Coufalem v sestavě v 32. kole německé ligy ztratili dvoubrankové vedení a remizovali doma 3:3 se Stuttgartem. Už jistý mistr Bayern Mnichov gólem na 3:3 v desáté minutě nastavení na svém hřišti zachránil alespoň bod s posledním Heidenheimem. Patrik Schick je v základní sestavě Leverkusenu proti Lipsku, ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Hoffenheimu dnes chyběl kvůli trestu za žluté karty obránce Robin Hranáč, alespoň na lavičce ale byl poprvé v tomto roce uzdravený útočník Adam Hložek. Domácí vedli ve 49. minutě 3:1, dvakrát se prosadil nejlepší střelec týmu Kramarič. V 64. minutě snížil Demirovič, záhy ale Karazor dostal červenou kartou a hosté dohrávali v oslabení. Přesto se z poslední akce zápasu radovali z vyrovnání po Tomásově dorážce.

Hoffenheim nevyužil šanci přeskočit svého soupeře na čtvrtém místě, které jako poslední zajišťuje účast v Lize mistrů. Stuttgart je na tom lépe o skóre, bodově dotáhnout se může ještě Leverkusen, pokud dnes porazí Lipsko.

Podobný scénář měl i duel Bayernu s Heidenheimem. Trenér Kompany před odvetou semifinále Ligy mistrů proti Paris St. Germain šetřil opory a favorit prohrával po půlhodině o dva góly. Ještě do poločasu snížil Goretzka a stejný hráč po změně stran srovnal, hostům ale vrátil vedení rovněž dvougólový Zivzivadze.

Bavorský velkoklub se štěstím odvrátil druhou ligovou porážku v sezoně v desáté minutě nastaveného času. Oliseho střela se odrazila od tyče do zad brankáře Ramaje a následně za čáru.

Ve třetím zápase na lavičce Unionu Berlín poprvé bodovala trenérka Etaová. Domácí v souboji týmů z druhé poloviny tabulky prohrávali s Kolínem nad Rýnem ještě v 73. minutě o dvě branky, pak ale snížil Rothe a v 89. minutě uzavřel skóre Burcu. Krátce před vyrovnávacím gólem svého týmu přišel na hřiště střídající záložník Alex Král.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern322651116:3583
2Dortmund31207465:3167
3Lipsko31195762:3862
4Stuttgart32177866:4658
5Hoffenheim32177864:4858
6Leverkusen31167862:4255
7Frankfurt3211101157:6043
8Freiburg311271244:5243
9Augsburg321171442:5640
10Mainz318101339:4934
11Hamburger328101436:5134
12Union Berlin32891537:5733
13Köln327111447:5532
14Mönchengladbach317111336:5032
15Werder32881637:5732
16St. Pauli31681726:5326
17Wolfsburg31671841:6625
18Heidenheim32581938:6923
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

