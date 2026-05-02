Schickova show! Proti Lipsku nasázel hattrick, Leverkusen se rve o Ligu mistrů
To je forma! Patrik Schick svým premiérovým hattrickem v sezoně německé fotbalové ligy zařídil Leverkusenu domácí vítězství 4:1 nad Lipskem. Bayer se po 32. kole posunul o skóre na čtvrté místo, které jako poslední zajišťuje účast v Lize mistrů. Hoffenheim se Stuttgartem mají stejně bodů.
Schick dnes potvrdil skvělou formu, v posledních šesti kolech nastřílel devět branek a v ligovém ročníku má už 16 gólů. Třicetiletý útočník zaznamenal celkově pátý hattrick v bundeslize, navíc proti svému bývalému týmu.
Bundesliga 2025/2026
Hoffenheim s českým obráncem Vladimírem Coufalem v sestavě ztratil dvoubrankové vedení a remizoval doma 3:3 se Stuttgartem. Už jistý mistr Bayern Mnichov gólem na 3:3 v desáté minutě nastavení na svém hřišti zachránil alespoň bod s posledním Heidenheimem.
Hoffenheimu dnes chyběl kvůli trestu za žluté karty obránce Robin Hranáč, alespoň na lavičce ale byl poprvé v tomto roce uzdravený útočník Adam Hložek. Domácí vedli ve 49. minutě 3:1, dvakrát se prosadil nejlepší střelec týmu Kramarič. V 64. minutě snížil Demirovič, záhy ale Karazor dostal červenou kartou a hosté dohrávali v oslabení. Přesto se z poslední akce zápasu radovali z vyrovnání po Tomásově dorážce.
Hoffenheim nevyužil šanci přeskočit svého soupeře na čtvrtém místě, které jako poslední zajišťuje účast v Lize mistrů. Stuttgart je na tom lépe o skóre, bodově dotáhnout se může ještě Leverkusen, pokud dnes porazí Lipsko.
Podobný scénář měl i duel Bayernu s Heidenheimem. Trenér Kompany před odvetou semifinále Ligy mistrů proti Paris St. Germain šetřil opory a favorit prohrával po půlhodině o dva góly. Ještě do poločasu snížil Goretzka a stejný hráč po změně stran srovnal, hostům ale vrátil vedení rovněž dvougólový Zivzivadze.
Bavorský velkoklub se štěstím odvrátil druhou ligovou porážku v sezoně v desáté minutě nastaveného času. Oliseho střela se odrazila od tyče do zad brankáře Ramaje a následně za čáru.
Ve třetím zápase na lavičce Unionu Berlín poprvé bodovala trenérka Etaová. Domácí v souboji týmů z druhé poloviny tabulky prohrávali s Kolínem nad Rýnem ještě v 73. minutě o dvě branky, pak ale snížil Rothe a v 89. minutě uzavřel skóre Burcu. Krátce před vyrovnávacím gólem svého týmu přišel na hřiště střídající záložník Alex Král.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|32
|26
|5
|1
|116:35
|83
|2
Dortmund
|31
|20
|7
|4
|65:31
|67
|3
Lipsko
|32
|19
|5
|8
|63:42
|62
|4
Leverkusen
|32
|17
|7
|8
|66:43
|58
|5
Stuttgart
|32
|17
|7
|8
|66:46
|58
|6
Hoffenheim
|32
|17
|7
|8
|64:48
|58
|7
Frankfurt
|32
|11
|10
|11
|57:60
|43
|8
Freiburg
|31
|12
|7
|12
|44:52
|43
|9
Augsburg
|32
|11
|7
|14
|42:56
|40
|10
Mainz
|31
|8
|10
|13
|39:49
|34
|11
Hamburger
|32
|8
|10
|14
|36:51
|34
|12
Union Berlin
|32
|8
|9
|15
|37:57
|33
|13
Köln
|32
|7
|11
|14
|47:55
|32
|14
Mönchengladbach
|31
|7
|11
|13
|36:50
|32
|15
Werder
|32
|8
|8
|16
|37:57
|32
|16
St. Pauli
|31
|6
|8
|17
|26:53
|26
|17
Wolfsburg
|31
|6
|7
|18
|41:66
|25
|18
Heidenheim
|32
|5
|8
|19
|38:69
|23
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup