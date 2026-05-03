Schick: Jsem rád, že jsem hattrick stihl. Nechtěl jsem být znovu seřvaný, vtipkoval parťák
Chytil formu v pravý čas. Patrik Schick má od návratu po zranění naprosto famózní bilanci. V sedmi ligových utkáních zaznamenal devět branek a jednu asistenci. Díky těmto číslům je Bayer ve skvělé pozici zajistit si účast v Lize mistrů. V klíčovém utkání proti třetímu Lipsku zásluhou Schickova hattricku zaznamenal triumf 4:1 a drží rozhodující čtvrtou příčku. „Myslel jsem na to, že jsem tuto sezonu ještě žádný nenastřílel, tak jsem rád, že jsem to stihl,“ smál se tříbrankovému představení český střelec.
V létě přišel Bayer o většinu strůjců památné sezony, na jejímž konci byla jediná soutěžní porážka a zisk doublu. Florian Wirtz, Lukáš Hrádecký, Granit Xhaka a Jonathan Tah vyklidili svá místa v kabině. Trenér Xabi Alonso pak přijal novou výzvu na Santiago Bernabéu. Patrik Schick zůstal jako nezpochybnitelně největší hvězda omlazeného Leverkusenu, který navíc už po třech soutěžních zápasech odvolal trenéra Erika ten Haga.
Třetí nejlepší střelec v historii klubu, hrající legenda, se pozice lídra nezalekl. V závěru ročníku má výtečnou fazonu a táhne klub za další účastí v Lize mistrů. V klíčovém duelu proti třetímu Lipsku slavil už pátý hattrick v kariéře. Alespoň jeden třígólový zápas přitom zaznamenal již ve čtvrté sezoně v řadě. Pokaždé v BayAréně.
„Už jsem nad tím přemýšlel, že mi v tomto ročníku chybí vstřelit hattrick, tak jsem rád, že se mi to takhle ke konci povedlo. Mám z toho opravdu radost,“ těšilo zkušeného zkušeného střelce. Schick přitom v této sezoně zaznamenal už pět utkání, v nichž nasázel přesně dvě branky. Nejvíce v kariéře.
Hattrick si schoval na správný čas. Ještě před úvodním hvizdem mu vykouzlil úsměv na tváři diplom od fanoušků připomínající dosažení sta branek v dresu Leverkusenu. „Jsem za to opravdu vděčný. I za veškerou podporu, které se mi za všechny ty roky dostalo,“ cenil si Schick hezkého gesta.
Na hřišti pak rozjel svou show. Skóre otevřel po pětadvaceti minutách, kdy do branky uklidil rychlou akci, kterou započal soustředěný podavač míčů. Ten totiž merunu rychle předal gólmanovi Marku Flekkenovi, jenž dlouhým pasem našel křídelníka Ibrahima Mazu, který jej posunul na Nathana Tellu, jenž ho nachystal právě Schickovi.
„Měl jsem v hlavě vzpomínky na to, jak mě Patrik seřval, když jsem mu v podobných situacích nepřihrál. Hned jsem si představil, že by se to o poločase opakovalo, tak jsem si řekl, že mu to dám. Z malého vápna nemohl minout. On je teda tak dobrý útočník, že ať mu to dáte ve vápně kdekoliv, tak skóruje. Dobře se s ním hraje,“ smál se Tella, střelec druhé branky.
Schick mohl mít druhou trefu již o pět minut později, ale na brankové čáře skvěle zasáhnul stoper hostů, El Chadaille Bitshiabu.
Český střelec se tak podruhé radoval až čtvrt hodiny před koncem, když v samostatném úniku chladnokrevně zakončil k tyči. Po další výtečné průnikové přihrávce se sám před brankářem opět nemýlil i v samotném závěru, kdy uzavřel skóre na konečných 4:1.
„Předvedli jsme opravdu dobrý výkon. Hodně nám pomohli fanoušci. Nyní jsou před námi poslední dva zápasy a máme to ve vlastních rukou,“ ví Schick.
Leverkusen totiž stoprocentně využil remízy dvou nejbližších konkurentů v boji o čtvrté místo, které s jistotou zajistí účast v Lize mistrů. Hoffenheim jen remizoval 3:3 se Stuttgartem. Právě na jeho hřiště zavítá Bayer v nadcházejícím kole. „Musíme do toho jít se stejnou energií jako proti Lipsku,“ ví Tella, že vítězný recept se nemění.
Stuttgart bude mít opravdu hodně práce, aby rozjetého Schicka zastavil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|32
|26
|5
|1
|116:35
|83
|2
Dortmund
|31
|20
|7
|4
|65:31
|67
|3
Lipsko
|32
|19
|5
|8
|63:42
|62
|4
Leverkusen
|32
|17
|7
|8
|66:43
|58
|5
Stuttgart
|32
|17
|7
|8
|66:46
|58
|6
Hoffenheim
|32
|17
|7
|8
|64:48
|58
|7
Frankfurt
|32
|11
|10
|11
|57:60
|43
|8
Freiburg
|31
|12
|7
|12
|44:52
|43
|9
Augsburg
|32
|11
|7
|14
|42:56
|40
|10
Mainz
|31
|8
|10
|13
|39:49
|34
|11
Hamburger
|32
|8
|10
|14
|36:51
|34
|12
Union Berlin
|32
|8
|9
|15
|37:57
|33
|13
Köln
|32
|7
|11
|14
|47:55
|32
|14
Mönchengladbach
|31
|7
|11
|13
|36:50
|32
|15
Werder
|32
|8
|8
|16
|37:57
|32
|16
St. Pauli
|31
|6
|8
|17
|26:53
|26
|17
Wolfsburg
|31
|6
|7
|18
|41:66
|25
|18
Heidenheim
|32
|5
|8
|19
|38:69
|23
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup