Leverkusen padl, Schick gólově mlčel. Coufal s Hranáčem u výhry, naskočil i Hložek

Vladimír Coufal v dresu německého Hoffenheimu
Vladimír Coufal v dresu německého Hoffenheimu
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Fotbalisté VfB Stuttgart v předposledním kole německé ligy v přímém souboji o čtvrté místo a účast v Lize mistrů porazili Bayer Leverkusen po obratu 3:1. Stejně bodů má po výhře 1:0 nad oslabenými Brémami pátý Hoffenheim, v jehož dresu se dvě minuty před koncem vrátil na trávník po prosincovém zranění lýtka český útočník Adam Hložek.

Ve Stuttgartu potřeboval Španěl García jen 35 sekund na to, aby poslal hosty hned z prvního útoku do vedení. Bosenský kanonýr Demirovič ale svým 12. gólem rychle vyrovnal a v nastavení prvního poločasu si vykoledoval penaltu, kterou Mittelstädt proměnil. Nejlepší střelec domácích Undav po změně stran svým 19. gólem výhru zpečetil.

Patrik Schick, který dal v posledních šesti zápasech devět branek, se tentokrát neprosadil. Stuttgart se radoval z tříbodového zisku poprvé po třech kolech. Leverkusen tak potřebuje za týden porazit Hamburk a doufat, že oba jeho konkurenti klopýtnou.

Poprvé od prosince naskočil Hložek

Hoffenheim hrál už od páté minuty přesilovku po vyloučení Japonce Sugawary a Touré z Pobřeží slonoviny ji využil. Z české čtveřice nastoupil v základní sestavě jen Vladimír Coufal. Robin Hranáč přišel na trávník až v závěru a bundesligu poprvé od 20. prosince ochutnal i Hložek.

Lipsko se po debaklu v Leverkusenu vrátilo na vítěznou vlnu a výhrou nad předposledním St. Pauli 2:1 si definitivně zajistilo třetí příčku. Těsně před přestávkou otevřel skóre Rakušan Schlager, druhý gól přidal Maďar Orbán, až v závěru zkorigoval výsledek střídající Gambijec Ceesay. Hosté prohráli potřetí v řadě a v příštím kole si to v přímém souboji s Wolfsburgem rozdají o udržení v nejvyšší soutěži.

Skvělou formu v závěru sezony chytil Augsburg, bez porážky je už šest kol a doma zdolal Borussii Mönchengladbach 3:1 především zásluhou dvou branek Rakušana Gregoritsche. Má tak ještě teoretickou šanci na sedmé místo, které by mu vyneslo Konferenční ligu. Na evropskou scénu by se vrátil po jedenácti letech.

Bundesliga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern322651116:3583
2Dortmund33217568:3470
3Lipsko33205865:4365
4Stuttgart33187869:4761
5Hoffenheim33187865:4861
6Leverkusen33177967:4658
7Freiburg321281245:5344
8Frankfurt3311101259:6343
9Augsburg331271445:5743
10Mainz329101341:5037
11Mönchengladbach338111438:5335
12Hamburger328101436:5134
13Union Berlin32891537:5733
14Köln327111447:5532
15Werder33881737:5832
16Wolfsburg32681842:6726
17St. Pauli33681928:5726
18Heidenheim32581938:6923
