ONLINE: Stuttgart - Leverkusen. Spustí Schick další kanonádu? V akci i Hoffenheim
Fotbalisté Leverkusenu se ve 33. kole německé bundesligy představí na hřišti Stuttgartu. Naváže na třígólové představení proti Lipsku (4:1) český reprezentant Patrik Schick? Do akce jdou i Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem a Adamem Hložkem, jejich Hoffenheim čelí Brémám. ONLINE přenos z celého kola sledujte na iSportu.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|32
|26
|5
|1
|116:35
|83
|2
Dortmund
|33
|21
|7
|5
|68:34
|70
|3
Lipsko
|32
|19
|5
|8
|63:42
|62
|4
Leverkusen
|32
|17
|7
|8
|66:43
|58
|5
Stuttgart
|32
|17
|7
|8
|66:46
|58
|6
Hoffenheim
|32
|17
|7
|8
|64:48
|58
|7
Freiburg
|32
|12
|8
|12
|45:53
|44
|8
Frankfurt
|33
|11
|10
|12
|59:63
|43
|9
Augsburg
|32
|11
|7
|14
|42:56
|40
|10
Mainz
|32
|9
|10
|13
|41:50
|37
|11
Mönchengladbach
|32
|8
|11
|13
|37:50
|35
|12
Hamburger
|32
|8
|10
|14
|36:51
|34
|13
Union Berlin
|32
|8
|9
|15
|37:57
|33
|14
Köln
|32
|7
|11
|14
|47:55
|32
|15
Werder
|32
|8
|8
|16
|37:57
|32
|16
Wolfsburg
|32
|6
|8
|18
|42:67
|26
|17
St. Pauli
|32
|6
|8
|18
|27:55
|26
|18
Heidenheim
|32
|5
|8
|19
|38:69
|23
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup