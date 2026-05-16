Bundesliga ONLINE: Češi v posledním kole bojují o Ligu mistrů, rozhodne se o sestupujících
Fotbalová bundesliga jde do finále a poslední kolo slibuje pořádné drama na obou pólech tabulky. Stuttgart bude ve Frankfurtu hájit elitní čtyřku, zatímco Hoffenheim, za který nastupují i Vladimír Coufal, Robin Hranáč a Adam Hložek, čeká na jeho zaváhání. Ve hře o Ligu mistrů zůstává i Leverkusen s Patrikem Schickem. Ten musí porazit Hamburk a doufat ve ztrátu konkurence. Na dně tabulky Wolfsburg drží barážovou příčku a hraje na půdě posledního St. Pauli. Heidenheim pak chce potvrdit formu proti Mohuči a zabojovat o záchranu. O mistrovi už je rozhodnuto, titul slaví Bayern Mnichov s výrazným bodovým náskokem na druhý Dortmund. Všechna utkání od 17.00 sledujte ONLINE na webu iSport.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|33
|27
|5
|1
|117:35
|86
|2
Dortmund
|33
|21
|7
|5
|68:34
|70
|3
Lipsko
|33
|20
|5
|8
|65:43
|65
|4
Stuttgart
|33
|18
|7
|8
|69:47
|61
|5
Hoffenheim
|33
|18
|7
|8
|65:48
|61
|6
Leverkusen
|33
|17
|7
|9
|67:46
|58
|7
Freiburg
|33
|12
|8
|13
|47:56
|44
|8
Frankfurt
|33
|11
|10
|12
|59:63
|43
|9
Augsburg
|33
|12
|7
|14
|45:57
|43
|10
Mainz
|33
|9
|10
|14
|42:53
|37
|11
Hamburger
|33
|9
|10
|14
|39:53
|37
|12
Union Berlin
|33
|9
|9
|15
|40:58
|36
|13
Mönchengladbach
|33
|8
|11
|14
|38:53
|35
|14
Köln
|33
|7
|11
|15
|48:58
|32
|15
Werder
|33
|8
|8
|17
|37:58
|32
|16
Wolfsburg
|33
|6
|8
|19
|42:68
|26
|17
Heidenheim
|33
|6
|8
|19
|41:70
|26
|18
St. Pauli
|33
|6
|8
|19
|28:57
|26
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup