Předplatné

Bundesliga ONLINE: Češi v posledním kole bojují o Ligu mistrů, Schick neproměnil penaltu

Patrik Schick
Patrik SchickZdroj: profimedia.cz
Patrik Schick v dresu Leverkusenu
Vladimír Coufal v dresu německého Hoffenheimu
Robin Hranáč během duelu na hřišti Lipska
4
Fotogalerie
iSport.cz
Německo - Bundesliga
Vstoupit do diskuse (1)

Fotbalová bundesliga jde do finále a poslední kolo slibuje pořádné drama na obou pólech tabulky. Stuttgart bude ve Frankfurtu hájit elitní čtyřku, zatímco Hoffenheim, za který nastupují i Vladimír Coufal, Robin Hranáč a Adam Hložek, čeká na jeho zaváhání. Ve hře o Ligu mistrů zůstává i Leverkusen s Patrikem Schickem. Ten musí porazit Hamburk a doufat ve ztrátu konkurence. Na dně tabulky Wolfsburg drží barážovou příčku a hraje na půdě posledního St. Pauli. Heidenheim pak chce potvrdit formu proti Mohuči a zabojovat o záchranu. O mistrovi už je rozhodnuto, titul slaví Bayern Mnichov s výrazným bodovým náskokem na druhý Dortmund. Všechna utkání od 17.00 sledujte ONLINE na webu iSport.

Bundesliga 2025/2026

LIVE
02Detail
LIVE
40Detail
LIVE
41Detail
LIVE
51Detail
LIVE
02Detail
LIVE
40Detail
LIVE
22Detail
LIVE
13Detail
LIVE
11Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern342851122:3689
2Dortmund34227570:3473
3Lipsko34205966:4765
4Stuttgart34188871:4962
5Hoffenheim34187965:5261
6Leverkusen34178968:4759
7Freiburg341381351:5747
8Frankfurt3411111261:6544
9Augsburg341271545:6143
10Mainz3410101444:5340
11Union Berlin341091544:5839
12Mönchengladbach349111442:5338
13Hamburger349111440:5438
14Köln347111649:6332
15Werder34881837:6032
16Wolfsburg34781945:6929
17Heidenheim34682041:7226
18St. Pauli34682029:6026
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů