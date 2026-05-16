Češi z bundesligy do Ligy mistrů nepostoupili. Leverkusen i Hoffenheim končí mimo TOP 4
Fotbalová bundesliga uzavřela sezonu dramatickým finišem. Stuttgart remízou 2:2 ve Frankfurtu uhájil elitní čtyřku a postup do Ligy mistrů. Hoffenheim (za který nastupují Vladimír Coufal, Robin Hranáč a Adam Hložek) i Leverkusen s Patrikem Schickem si nakonec zahrají pouze Evropskou ligu. Bayer remizoval s Hamburkem 1:1, Schick navíc neproměnil penaltu. Na dně tabulky se do baráže podívá Wolfsburg po výhře 3:1 na půdě St. Pauli. To spolu s Heidenheimem přímo sestupuje. O mistrovi bylo rozhodnuto už dříve, titul s výrazným náskokem získal Bayern Mnichov.
Podrobnosti připravujeme.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|34
|28
|5
|1
|122:36
|89
|2
Dortmund
|34
|22
|7
|5
|70:34
|73
|3
Lipsko
|34
|20
|5
|9
|66:47
|65
|4
Stuttgart
|34
|18
|8
|8
|71:49
|62
|5
Hoffenheim
|34
|18
|7
|9
|65:52
|61
|6
Leverkusen
|34
|17
|8
|9
|68:47
|59
|7
Freiburg
|34
|13
|8
|13
|51:57
|47
|8
Frankfurt
|34
|11
|11
|12
|61:65
|44
|9
Augsburg
|34
|12
|7
|15
|45:61
|43
|10
Mainz
|34
|10
|10
|14
|44:53
|40
|11
Union Berlin
|34
|10
|9
|15
|44:58
|39
|12
Mönchengladbach
|34
|9
|11
|14
|42:53
|38
|13
Hamburger
|34
|9
|11
|14
|40:54
|38
|14
Köln
|34
|7
|11
|16
|49:63
|32
|15
Werder
|34
|8
|8
|18
|37:60
|32
|16
Wolfsburg
|34
|7
|8
|19
|45:69
|29
|17
Heidenheim
|34
|6
|8
|20
|41:72
|26
|18
St. Pauli
|34
|6
|8
|20
|29:60
|26
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup