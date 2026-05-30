Složité téma: Slavia jeho odchod nesla těžce, teď český talent (18) hraje o velkou trofej
Jeden z nejnadějnějších synů českého fotbalu může v neděli slavit velké vítězství - a na velkém jevišti. Kryštof Čížek půjde s Hoffenheimem do finálového boje německé ligy U19. Hraje se na stadionu klubu, kde se proslavil Pavel Kadeřábek a nyní zde působí trio reprezentantů Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Adam Hložek. Čížek má být jejich pokračovatelem, jeho talent a možnosti jsou nezpochybnitelné.
David Heidenreich před lety dvakrát ovládl s Atalantou Bergamo italskou Primaveru, tedy nejvyšší soutěž do devatenácti let, jednu z hlavních přehlídek světového talentu. Marek Kysela se dokonce s Interem Milán laskal s trofejí pro vítěze Ligy mistrů této kategorie.
Nyní není daleko od podobného úspěchu Kryštof Čížek, osmnáctiletý střední záložník, jehož odchod ze Slavie do Hoffenheimu nesli v Edenu velmi těžce. Není divu, mladík je považovaný za extra naději, kupříkladu v žebříčku deníku Sport tuzemských talentů se umístil už počtvrté, naposledy skončil na třetím místě.
Do Hoffenheimu odešel v létě roku 2024, cítil možnost se posunout. I když by nyní měl patřit do týmu U18, nastupuje o level výš. A s devatenáctkou se v neděli pokusí dovršit útok na trůn. Jeho TSG hraje finálový duel soutěže doma na svém stadionu, dorazí 1. FC Köln.
Ještě před pár týdny se tady proháněli Vladimír Coufal, Robin Hranáč a Adam Hložek, nyní se na prvním pódiu předvede Čížek, jenž už naskakuje i do tréninků s bundesligovým mužstvem, které letos skončilo na pátém místě, prakticky až do konce ročníku hrálo o postup do Ligy mistrů, to nakonec nedotáhlo.
Dostane se do profi fotbalu
„Už předešlá finále se hrála na velkých stadionech, vloni dokonce vyprodali arénu v Kolíně,“ říká Čížek před důležitým dnem. „Nervozita přijde, ale věřím, že budeme úspěšní, že to bude skvělý zážitek. Je vlastně jedno, jestli přijdou dva tisíce nebo deset, pocit z obřího stadionu a konkrétně finále bude super. V akademii se ale bavím o tom, že by mohlo dorazit až 8 tisíc fanoušků,“ těší se. Prezero Arena má kapacitu něco málo přes třicet.
Čížek by si měl duel vychutnat v základní sestavě, kam se během jara propracoval, i když prakticky celý minulý rok marodil, dohnal ho zánět stydké kosti. Kvůli tomu ani neodjel na mistrovství světa do Kataru, kde měl být lídrem reprezentační sedmnáctky. Celku scházel, bylo to znát.
„Odchody mladých do ciziny jsou obecně velmi složité téma. Je těžké srovnávat další hráče s Čížou. U něj vím, jak funguje. Je nastavený jako málo hráčů. Jsem ve spojení se skautem Hoffenheimu, ten mi říká: Šel na individuální trénink, na regeneraci. Když napíšu Čížovi, ozve se mi většinou až večer, protože v klubu funguje celý den a snaží se tomu dávat všechno,“ popsal junáka Pavel Drsek, nynější kouč reprezentační osmnáctky, tedy týmu, který se představil na zmiňovaném šampionátu. „Jsem zvědavý, jak se bude jeho kariéra vyvíjet, věřím, že se dostane do profi fotbalu, a to na velmi dobré úrovni,“ doplnil trenér.
Pokud Hoffenheim v neděli uspěje, Čížek se posune zase výš.