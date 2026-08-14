Schickův život bez repre: úsměv, radost a góly! V přípravě řádí, kouká se Denia?
Patrik Schick si v přípravě před startem nové bundesligové sezony hlasitě říká o místo v základní sestavě Leverkusenu. Český útočník skóroval ve třech posledních přípravných duelech, proti Seville dokonce dvakrát, a těží také z nejisté situace kolem Victora Boniface. Jeho hlavním konkurentem by tak měl být Christian Kofane, který se však ocitl v hledáčku Arsenalu.
Patrik Schick se zapojil do přípravy s bundesligovým Leverkusenem. Po konci v národním týmu je opět v dobré náladě, rozdává úsměvy a střílí góly. To se asi musí novému trenérovi reprezentace Santi Deniovi náramně líbit. Ten se totiž na první tiskové konferenci nechal slyšet, že by kanonýra rád znovu uvítal v dresu nároďáku.
Do prvních dvou přípravných zápasů sice ještě nenastoupil. Poprvé naskočil na třicet minut až v závěru července proti Genku. V duelu s třetiligovým německým Essenem už odehrál první poločas a proměnil penaltu.
Jeho střelecká forma v přípravných zápasech pokračovala minulý týden. Český útočník přišel proti Seville do hry až v 63. minutě a dvěma góly otočil skóre ve prospěch svého týmu. Poslední utkání odehrál Leverkusen ve středu proti Nottinghamu a Schick se opět prosadil, v prvním poločase srovnával na 1:1.
„Odehráli jsme těžký zápas. Na konci jsme bohužel prohráli. Spoustu věcí jsme ale udělali dobře, některé naopak špatně. Z tohoto zápasu se hodně naučíme,“ uvedl pro Bild po utkání s Nottinghamem autor šestnácti bundesligových gólů z minulé sezony. „Equi Fernandez mi poslal krásný pas, byl jsem sám před brankářem, jeden na jednoho. Viděl jsem, že je hodně vyběhnutý z brány, a tak jsem ho dobře přehodil.“
Vypadá to, že by Schick mohl začít sezonu v základní sestavě. Setrvání Victora Boniface je totiž s otazníkem. Nigerijský útočník byl loni na hostování ve Werderu Brémy, ale kvůli zranění kolena odehrál pouze jedenáct zápasů a do střelecké listiny se vůbec nezapsal. Hlavním konkurentem o pozici jedničky v útoku by tak měl být Christian Kofane, o kterého se údajně zajímá Arsenal.