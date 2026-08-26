Mladá fanynka Hoffenheimu odmítla Hložkův podpis, po týdnu se setkali. Proč ho nechtěla?
Úsměvný moment zažil v závěru letní přípravy Adam Hložek. Český ofenzivní hráč bundesligového Hoffenheimu se chystal podepsat na dres mladé fanynce, která čekala u hřiště, ta ovšem jeho autogram odmítla... Hložek vzal celou situaci s nadhledem, klub po týdnu vše ještě dohrál na sociálních sítích.
Hoffenheim na závěr letní přípravy sehrál dvě generálky proti Tottenhamu (0:3 a 2:2). Hložek zasáhl do obou utkání, ve druhém dokonce z penalty skóroval. A o uplynulém víkendu celku vyšel soutěžní vstup do sezony, v rámci Německého poháru vyhrál na hřišti Aue ze čtvrté ligy jasně 4:0. Český reprezentant strávil na hřišti hodinu.
Na sociálních sítích ale nejvíc rezonovalo video, které německý klub už minulý týden zveřejnil. Hráči se podepisovali fanouškům, převážně dětem, jak už to během přípravného období bývá. Jedna z holčiček však o Hložkův podpis zájem neměla. Na její dres se podepsal Tim Lemperle a předal fixu českému reprezentantovi, mladá fanynka si ji ale vzala zpět. Hložek se usmál a ukázal palec do kamery.
Klub následně zorganizoval setkání Hložka s dívkou, která vysvětlila, proč o jeho podpis nestála. „Měla jsem na sobě dres svého bratra a jeho přáním bylo, aby se na něj podepsal jen Tim. A to jsem samozřejmě dodržela,“ vysvětlila Sophia. Hložek jí nakonec věnoval svůj podepsaný dres.
Do kádru Hoffenheimu aktuálně patří hned čtyři čeští fotbalisté. Kromě Hložka ještě obránci Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem a dvacetiletý záložník Alex Honajzer, který v minulé sezoně nastupoval za rezervu ve třetí lize, teď v přípravě však dostal prostor i v áčku.
Bundesliga začíná o víkendu, Hoffenheim zahájí nový ročník v sobotu v Kolíně nad Rýnem.