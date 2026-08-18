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Ne, tebe nechci! Mladá fanynka Hoffenheimu odmítla Hložkův podpis na dres

Adama Hložka odmítla mladá fanynka
Adama Hložka odmítla mladá fanynkaZdroj: koláž iSport.cz
Adam Hložek v přípravném zápase Hoffenheimu
Adam Hložek v zápase s Koreou.
Adam Hložek se proti Kosovu hezky trefil
Adam Hložek v utkání proti Kosovu
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Adam Hložek a jeho radost
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krm, iSport.cz
Německo - Bundesliga
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Úsměvný moment zažil na závěr letní přípravy Adam Hložek. Český ofenzivní hráč bundesligového Hoffenheimu se chystal podepsat na dres mladé fanynce, která čekala u hřiště, ta ovšem jeho autogram odmítla... Hložek vzal celou situaci s nadhledem.

Hoffenheim o víkendu uzavřel přípravu, sehrál dvě generálky proti Tottenhamu (0:3 a 2:2). Hložek zasáhl do obou utkání, ve druhém dokonce z penalty skóroval.

Na sociálních sítích ale víc rezonuje video, které německý klub zveřejnil. Hráči se podepisovali fanouškům, převážně dětem, jak už to během přípravného období bývá. Jedna z holčiček však o Hložkův podpis zájem neměla. Na její dres se podepsal Tim Lemperle a předal fixu českému reprezentantovi, mladá fanynka si ji ale vzala zpět. Hložek se usmál a ukázal palec do kamery.

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Do kádru Hoffenheimu aktuálně patří hned čtyři čeští fotbalisté. Kromě Hložka ještě obránci Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem a dvacetiletý záložník Alex Honajzer, který v minulé sezoně nastupoval za rezervu ve třetí lize, teď v přípravě však dostal prostor i v áčku.

První soutěžní duel hraje Hoffenheim v sobotu, v rámci Německého poháru se představí na půdě Aue ze čtvrté nejvyšší soutěže. Bundesliga začíná o týden později.

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