Ne, tebe nechci! Mladá fanynka Hoffenheimu odmítla Hložkův podpis na dres
Úsměvný moment zažil na závěr letní přípravy Adam Hložek. Český ofenzivní hráč bundesligového Hoffenheimu se chystal podepsat na dres mladé fanynce, která čekala u hřiště, ta ovšem jeho autogram odmítla... Hložek vzal celou situaci s nadhledem.
Hoffenheim o víkendu uzavřel přípravu, sehrál dvě generálky proti Tottenhamu (0:3 a 2:2). Hložek zasáhl do obou utkání, ve druhém dokonce z penalty skóroval.
Na sociálních sítích ale víc rezonuje video, které německý klub zveřejnil. Hráči se podepisovali fanouškům, převážně dětem, jak už to během přípravného období bývá. Jedna z holčiček však o Hložkův podpis zájem neměla. Na její dres se podepsal Tim Lemperle a předal fixu českému reprezentantovi, mladá fanynka si ji ale vzala zpět. Hložek se usmál a ukázal palec do kamery.
Do kádru Hoffenheimu aktuálně patří hned čtyři čeští fotbalisté. Kromě Hložka ještě obránci Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem a dvacetiletý záložník Alex Honajzer, který v minulé sezoně nastupoval za rezervu ve třetí lize, teď v přípravě však dostal prostor i v áčku.
První soutěžní duel hraje Hoffenheim v sobotu, v rámci Německého poháru se představí na půdě Aue ze čtvrté nejvyšší soutěže. Bundesliga začíná o týden později.