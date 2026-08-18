Atrakce v Německu: mohutný šampion bundesligy (30) přibral a dává góly na venkově
Strávil třináct let v profesionálním fotbale. Pětkrát vyhrál titul v bundeslize, zahrál si finále Ligy mistrů, patřil do německé reprezentace. Obránce Niklas Süle ukončil v pouhých 30 letech profesionální kariéru. Ještě na jaře nastupoval za Borussii Dortmund, aktuálně už hraje pouze pro radost na žízeň. Fanoušci měli možnost ho spatřit v zápase okresní ligy v dresu SV Tiefenbach.
Ještě v dubnu odehrál Niklas Süle za Dortmund 42 minut v zápase na hřišti Hoffenheimu, kde v sezoně 2012/13 debutoval v bundeslize. Kvůli opakovaným zdravotním problémům ale profesionální kariéru v létě ukončil. Dvakrát operované koleno a vleklé trable ho přiměly k tomu, aby už ve 30 letech na nejvyšší úrovni skončil.
Bez fotbalu Süle nevydržel dlouho a způsobil velké pozdvižení. Nechal se přemluvit svými kamarády a oblékl dres SV Tiefenbach, klubu z deváté německé ligy z okresu Karlsruhe.
Před prvním mistrákem v novém týmu jen třikrát trénoval, obrovitý hráč přišel na plac s viditelnou nadváhou. Místo obvyklé pozice v zadní řadě si ve své premiéře stoupl na pozici středního záložníka a často se vysouval do útoku.
Tiefenbach utrpěl debakl 2:7 proti sestupujícímu týmu z vyšší Landesligy, klubu SG Kirchardt. Na Süleho se přišlo podívat okolo 500 fanoušků, vesnické hřiště bylo úplně zaplněné. Bývalý německý reprezentant, majitel pěti bundesligových titulů s Bayernem a později s Dortmundem si zápas i přes vysokou porážku užil, hlavičkou vstřelil jeden gól.
„I když je prohra 2:7 nepříjemná, takhle si zahrát je fajn,“ citují Süleho německá média. Větší rozhovory po své premiéře mezi amatéry na vesnici neposkytl.
Trenér Tiefenbachu Jason Walzel je jedním ze Süleho přátel, co hvězdu bundesligy k přestupu přemluvili. „Snad ten rozruch brzy ustane a budeme se moct soustředit na fotbal,“ usmíval se Walzel po prvním utkání s novou posilou v sestavě. „Niklas tu není tak dlouho. Potřebuje čas, aby se zase usadil.“
Změnu od velkých zaplněných stadionů si pochvaloval i sám hráč. „Po třinácti letech profesionálního fotbalu je pro mě naprostý dar, že můžu znovu stát na hřišti se svými kamarády a plně si užívat radosti z tohoto úžasného sportu,“ řekl Süle po oznámení přestupu.