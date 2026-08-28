Překvapení v Británii! Vardy bude vysílat bundesligu na svém YouTube kanále. Získal práva
Licenci na vysílání zápasů nejvyšší německé ligy získal bývalý anglický reprezentant Jamie Vardy. Ve Spojeném království a Irsku si tak diváci legálně budou moct pustit sedm bundesligových zápasů na YouTube kanále „Jamie Vardy’s Having a Party“, který získal práva na několik pátečních utkání nadcházející sezony.
Už páteční zahajovací zápas nového ročníku mezi Bayernem a Stuttgartem fanoušci v Británii najdou kromě webové platformy BBC také na stále relativně novém kanále populárního anglického útočníka.
Jeho profil na platformě YouTube funguje teprve od června a má aktuálně 14 tisíc odběratelů. Zatím zde najdete především videa, kde vítěz Premier League s Leicesterem vzpomíná na důležité momenty své kariéry, ale nyní přibude i další zajímavý obsah.
Jeho kanál totiž vlastní společnost Banijay Entertainment, která uzavřela roční smlouvu s bundesligou, díky níž se oblíbený útočník zařadí mezi oficiální vysílatele této soutěže. „Fotbalové publikum se mění a neexistuje jediný způsob, jakým by lidé chtěli bundesligu prožívat. Naším úkolem je porozumět každému trhu, spolupracovat se správnými partnery a vybudovat distribuční model založený na tom, jak tam fanoušci fotbal ve skutečnosti konzumují,“ uvedl Peer Naubert, obchodní ředitel společnosti Bundesliga Media.
Německý fotbal tak pokračuje ve snaze zasáhnout nové publikum. Už v minulé sezoně se část zápasů vysílala na platformě známého streamera a podcastera Marka Goldbridge, který pro svůj kanál „That's Football“ získal práva také na patnáct utkání následujícího ročníku.