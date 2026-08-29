Předplatné

Schick jen mírnil překvapivou prohru Leverkusenu, bez bodů jsou i Češi z Hoffenheimu

Patrik Schick gólem jen mírnil překvapivou porážku Leverkusenu proti Elversbergu
Patrik Schick gólem jen mírnil překvapivou porážku Leverkusenu proti ElversberguZdroj: Profimedia
Patrik Schick gólem jen mírnil překvapivou porážku Leverkusenu proti Elversbergu
Trenér Leverkusenu Carles Martínez Novell během utkání proti Elversbergu
Hoffenheim s Čechy v sestavě na úvod sezony bundesligy prohrál 2:3
Hoffenheim s Čechy v sestavě na úvod sezony bundesligy prohrál 2:3
Hoffenheim s Čechy v sestavě na úvod sezony bundesligy prohrál 2:3
Hoffenheim s Čechy v sestavě na úvod sezony bundesligy prohrál 2:3
7
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Vstoupit do diskuse (2)

Patrik Schick skóroval v dresu Leverkusenu v prvním kole německé ligy, ale jeho tým překvapivě prohrál 2:3 na hřišti nováčka Elversbergu. Porážku 2:3 utrpěli i fotbalisté Hoffenheimu s Čechy Vladimírem Coufalem, Robinem Hranáčem a Adamem Hložkem, kteří podlehli domácímu Kolínu nad Rýnem. Coufal na druhý gól TSG přihrál.

Schick, který po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, skóroval v 77. minutě, kdy patičkou tečoval střelu alžírského křídelníka Mazy a snížil na 1:3. Český útočník se proti Elversbergu trefil počtvrté v kariéře. Ve dvou předchozích zápasech proti němu skóroval v Německém poháru v roce 2022 a 2024.

Elversberg, který v posledních pěti sezonách zažil tři postupy, si dnes jako 59. klub v nejvyšší soutěži odbyl bundesligový debut. Zároveň se stal první týmem od roku 2016, který v prvním utkání mezi německou elitou bodoval.

Nováčkovi k tomu pomohl skvělý vstup do zápasu, kdy v úvodních deseti minutách dvakrát skóroval. Nejprve se trefil Bulhar Petkov, jehož střelu tečoval stoper Badé, a následně Američan Campbell potrestal při rozehrávce chybu druhého ze stoperů Tapsoby.

Leverkusen pod vedením nového trenéra Carlese Martíneze Novella nevstoupil dobře ani do druhého poločasu a minutu po jeho začátku inkasoval potřetí. Gólmana Flekkena tentokrát překonal z bezprostřední blízkosti francouzský útočník Mokwa po centru autora prvního gólu Petkova.

Hoffenheim nezvládl závěr

Šlo o poslední přímé zakončení na branku hostů, než se Leverkusen dostal do drtivého tlaku, který po Schickově trefě vyústil i v druhý gól. V první minutě nastavení se prosadil střídající Kamerunec Kofane. První porážku Bayeru proti bundesligovému nováčkovi po dvaceti zápasech ale neodvrátil.

Hoffenheim v Kolíně nad Rýnem dvakrát vedl, ale nezvládl závěrečných dvacet minut, během nichž dvakrát inkasoval od střídajícího útočníka Dallingy. Nová posila na hostování z Boloni vstřelila v úvodním ligovém zápase stejně gólů jako za celou minulou sezonu v Serii A.

Brankám nizozemského útočníka předcházela trefa stopera Kabaka, kterou tureckému zadákovi připravil centrem z rohového kopu Coufal. Krajní bek českého národního týmu odehrál celý zápas. Stoper Hranáč vstoupil do hry v 53. minutě, kdy naopak hřiště opustil útočník Hložek. Hložkův nástupce Moerstedt krátce po příchodu na trávník neproměnil penaltu.

Lipsko zvítězilo 3:0 nad Mönchengladbachem, útočník Tomáš Čvančara v dresu poražených do utkání nezasáhl kvůli zraněnému tříslu. Frankfurt promarnil dvougólový náskok a remizoval 3:3 na hřišti Unionu Berlín. Hattrick za Eintracht zaznamenal útočník Ebnoutalib. Mohuč remizovala 0:0 s nováčkem Paderbornem.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern11005:13
2Lipsko11003:03
3Elversberg11003:23
4Köln11003:23
5Frankfurt10103:31
6Union Berlin10103:31
7Mohuč10100:01
8Paderborn10100:01
9Augsburg00000:00
10Dortmund00000:00
11Freiburg00000:00
12Hamburger00000:00
13Schalke00000:00
14Brémy00000:00
15Hoffenheim10012:30
16Leverkusen10012:30
17Mönchengladbach10010:30
18Stuttgart10011:50
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů