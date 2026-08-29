Schick jen mírnil překvapivou prohru Leverkusenu, bez bodů jsou i Češi z Hoffenheimu
Patrik Schick skóroval v dresu Leverkusenu v prvním kole německé ligy, ale jeho tým překvapivě prohrál 2:3 na hřišti nováčka Elversbergu. Porážku 2:3 utrpěli i fotbalisté Hoffenheimu s Čechy Vladimírem Coufalem, Robinem Hranáčem a Adamem Hložkem, kteří podlehli domácímu Kolínu nad Rýnem. Coufal na druhý gól TSG přihrál.
Schick, který po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, skóroval v 77. minutě, kdy patičkou tečoval střelu alžírského křídelníka Mazy a snížil na 1:3. Český útočník se proti Elversbergu trefil počtvrté v kariéře. Ve dvou předchozích zápasech proti němu skóroval v Německém poháru v roce 2022 a 2024.
Elversberg, který v posledních pěti sezonách zažil tři postupy, si dnes jako 59. klub v nejvyšší soutěži odbyl bundesligový debut. Zároveň se stal první týmem od roku 2016, který v prvním utkání mezi německou elitou bodoval.
Nováčkovi k tomu pomohl skvělý vstup do zápasu, kdy v úvodních deseti minutách dvakrát skóroval. Nejprve se trefil Bulhar Petkov, jehož střelu tečoval stoper Badé, a následně Američan Campbell potrestal při rozehrávce chybu druhého ze stoperů Tapsoby.
Leverkusen pod vedením nového trenéra Carlese Martíneze Novella nevstoupil dobře ani do druhého poločasu a minutu po jeho začátku inkasoval potřetí. Gólmana Flekkena tentokrát překonal z bezprostřední blízkosti francouzský útočník Mokwa po centru autora prvního gólu Petkova.
Hoffenheim nezvládl závěr
Šlo o poslední přímé zakončení na branku hostů, než se Leverkusen dostal do drtivého tlaku, který po Schickově trefě vyústil i v druhý gól. V první minutě nastavení se prosadil střídající Kamerunec Kofane. První porážku Bayeru proti bundesligovému nováčkovi po dvaceti zápasech ale neodvrátil.
Hoffenheim v Kolíně nad Rýnem dvakrát vedl, ale nezvládl závěrečných dvacet minut, během nichž dvakrát inkasoval od střídajícího útočníka Dallingy. Nová posila na hostování z Boloni vstřelila v úvodním ligovém zápase stejně gólů jako za celou minulou sezonu v Serii A.
Brankám nizozemského útočníka předcházela trefa stopera Kabaka, kterou tureckému zadákovi připravil centrem z rohového kopu Coufal. Krajní bek českého národního týmu odehrál celý zápas. Stoper Hranáč vstoupil do hry v 53. minutě, kdy naopak hřiště opustil útočník Hložek. Hložkův nástupce Moerstedt krátce po příchodu na trávník neproměnil penaltu.
Lipsko zvítězilo 3:0 nad Mönchengladbachem, útočník Tomáš Čvančara v dresu poražených do utkání nezasáhl kvůli zraněnému tříslu. Frankfurt promarnil dvougólový náskok a remizoval 3:3 na hřišti Unionu Berlín. Hattrick za Eintracht zaznamenal útočník Ebnoutalib. Mohuč remizovala 0:0 s nováčkem Paderbornem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Lipsko
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|3
Elversberg
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|4
Köln
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|5
Frankfurt
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|6
Union Berlin
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|7
Mohuč
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|8
Paderborn
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|9
Augsburg
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Dortmund
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Freiburg
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Hamburger
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Schalke
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Brémy
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Hoffenheim
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|16
Leverkusen
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|17
Mönchengladbach
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|18
Stuttgart
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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