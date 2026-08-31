VAR v Německu bude zasahovat méně. Nová poučka, musí být jasno na první pohled
Jako poslední z top evropských lig odstartovala o víkendu nová sezona bundesligy a fanoušci německého fotbalu se musí připravit na různé změny. Velká část diváků asi s povděkem přijme fakt, že v tomto ročníku by do hry měl méně zasahovat VAR. „Vracíme se zpět k fotbalu starých časů,“ říká šéf bundesligových rozhodčích Knut Kircher.
Dlouhé čekání na verdikt a nakonec rozhodnutí, s nímž se velká část fotbalové veřejnosti neztotožní. Právě kvůli těmto situacím je video ve fotbale často pod palbou kritiky věrných návštěvníků stadionů.
V Německu tak chtějí množství podobných sporů a zásahů do hry snížit a vrátit větší kompetenci do rukou hlavních arbitrů. „Aby se šel rozhodčí podívat na monitor, musí být špatné rozhodnutí okamžitě rozpoznatelné z prvního záběru kamer,“ sdělil Kircher v rozhovoru pro Frankfurter Rundschau před novou sezonou.
Nová základní poučka pro zásah VAR kvůli chybnému rozhodnutí tak podle slov šéfa rozhodčích přechází od „jasně a zjevně špatné“ k „na první pohled jasně a zjevně špatné“.
Rozhodčí? Pán na hřišti
DFB (Německá fotbalová asociace) tak dělá úkrok zpátky a chce posílit pozici hlavních rozhodčích přímo na trávníku. „Přijdou situace, kdy si budeme říkat, že možná někdo mohl rozhodnout jinak, ale přesně to k fotbalu patří. Náš cíl je dát větší sílu rozhodčímu, jako pánovi na hřišti,“ dodává Kircher.
Oproti jiným soutěžím pak Bundesliga přijala také menší počet pravidlových změn. Stejně jako celá Evropa zavádí odpočítávání sudích při pomalém zahrávání autů či výkopů od branky, stejně tak bude trestat pomalé opuštění trávníku při střídání či delší prodlevy kvůli ošetřování. VAR zde rovněž nově může zasahovat při udělení druhé žluté karty.
Naopak jiná pravidla zavedená na letním mistrovství světa Německo přijímat nebude. Konkrétně jde o zásah videa při nesprávně nařízeném rohovém kopu, udělení červené karty za zakrytí úst a také vyloučení za odchod ze hřiště na protest proti rozhodčímu.